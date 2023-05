Poprad angažoval kanadského obrancu McFaddena

Poprad 31. mája (TASR) - Novou posilou hokejového klubu HK Poprad sa stal kanadský obranca Garrett McFadden. Dvadsaťpäťročný bek pôsobil v minulej sezóne ECHL v drese Reading Royals.



"Po sezóne som sa rozprával s agentom a riešili sme môj prechod do Európy. Pre Poprad som sa rozhodol preto, lebo je to pekné miesto na hokej a život. Zároveň cítim, že by som mohol byť jedným z pilierov tímu," uviedol McFadden pre oficiálnu webstránku extraligistu. Kapitán Readingu odohral 71 zápasov v základnej časti a získal 41 bodov (6+35), v play off nastúpil na 11 duelov a zaznamenal gól a osem asistencií.



"Od Garretta čakáme, že bude patriť k našim najlepším bekom a ťahúňom na presilovke. Má výbornú rozohrávku a strelu od modrej čiary. Zároveň očakávame aj kvalitnú defenzívu, pretože je to chytrý hráč s výborným korčuľovaním," skonštatoval riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.



McFadden podpísal zmluvu na jeden rok: "Popradským fanúšikom by som sa opísal ako obojsmerný obranca, ktorý je silný na oboch stranách ihriska. Využívam svoju silu na puku a výborné korčuľovanie, aby som sa zapájal do útočných akcií. Mojim cieľom pre každú sezónu je čo najviac pomôcť tímu ako viem a postúpiť do play-off. V ňom sa chcem vždy s tímom pokúsiť to dotiahnuť do víťazného konca."