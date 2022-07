Poprad angažoval obrancu Meliška zo Zvolena

Poprad 3. júla (TASR) - Do kádra hokejistov HK Poprad pribudol 26-ročný slovenský obranca Jakub Meliško. Informoval o tom oficiálny web extraligového klubu.



"Je to nádejný obranca, ktorý má potenciál aj na reprezentáciu," povedal riaditeľ HK Poprad Ľudovít Jurinyi pre klubovú stránku.



Meliško odohral uplynulé tri sezóny v drese HKM Zvolen, s ktorým získal v roku 2021 majstrovský titul. V ročníku 2021/2022 mal v 50 zápasoch bilanciu 3 góly, 10 asistencií, 8 trestných minút a 20 plusových bodov. "Po sezóne som s agentom riešil nové pôsobisko. Po krátkom čase sa ozval Poprad a s klubom sme sa veľmi rýchlo dohodli. Verím, že sa zíde kvalitná partia, ktorá sa pokúsi vyhrať posledný zápas v sezóne. Ja chcem hrať čo najviac a najlepšie, pomáhať vzadu aj vpredu," poznamenal Meliško.



Ten je po Oldrichovi Kotvanovi druhý obranca, ktorý po uplynulej sezóne zamieril zo Zvolena do Popradu. "Má veľkú motiváciu a chuť. Verím, že nám má čo odovzdať. Vie hrať do tela, má výbornú rozohrávku, vie hrať s pukom. Teším sa na jeho príchod a verím, že bude patriť medzi naše stálice," poznamenal Jurinyi.