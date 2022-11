Poprad angažoval útočníka Razgalsa, Jurinyi avizuje aj ďalšie zmeny

Poprad 25. novembra (TASR) - Do kádra hokejistov HK Poprad pribudol 26-ročný lotyšský útočník Frenks Razgals, ktorý sezónu 2022/2023 začal v Dukle Trenčín. Popradský klub informoval o novej akvizícii na oficiálnej stránke.



Razgals prišiel do Trenčína pred sezónou 2022/2023, no napokon v nej nastúpil iba do troch zápasov. V poslednom z nich (23. septembra proti Liptovskému Mikulášu) sa zranil a následne v klube skončil. "V tejto lige som však chcel zostať, pretože má výbornú úroveň a veľa zručných hráčov. Toto bola moja priorita. Keď mi nedávno agent zavolal, že Poprad prejavil záujem, bola to rýchla voľba,“ uviedol Razgals pre hkpoprad.sk. Podľa riaditeľa popradského klubu Ľudovíta Jurinyiho zrejme čoskoro dôjde aj k ďalším zmenám v kádri. "Frenks výborne korčuľuje, má šikovné ruky a prinesie dynamiku na ľadovú plochu. Je veľmi nepríjemný vo forčekingu. Veríme, že sa u nás presadí a svojim dielom prispeje ku postaveniu v tabuľke, ktoré zodpovedá našim cieľom,“ vyjadril sa riaditeľ klubu Ľudovít Jurinyi.



Po príchode Razgalsa je v popradskom tíme 5, pričom do jedného zápasu môžu zasiahnuť maximálne siedmi. Iný než slovenský pas majú aj Kanaďania Anthony Peters a Ben Betker a Fíni Olli Vainio a Jouka Juhola.