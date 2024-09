Poprad je naďalej stopercentný, Šimko: Pomohli sme si presilovkami

Poprad 24. septembra (TASR) - Hokejisti Popradu si udržali stopercentnú bilanciu aj po treťom kole novej sezóny Tipos extraligy a dostali sa na čelo tabuľky. "Kamzíci" po triumfoch so Zvolenom (7:2) a v Liptovskom Mikuláši (4:3) uspeli aj nad úradujúcim majstrom z Nitry 6:4.



Víťaz základnej časti z minulej sezóny využil nedisciplinovanosť súpera a až štyrikrát sa presadil z presilovej hry. Štvrtýkrát v sezóne skóroval skúsený kanadský útočník Adam Cracknell, na ktorého nadviazal krajan Andrew Calof. Kľúčový bol záver druhej a začiatok tretej časti. Početnú výhodu 5 na 3 využil Oldrich Kotvan a víťazný gól zaznamenal v 42. minúte Markus Suchý, ktorý tečoval strelu kapitána Olivera Turana.



"Bol to výborný zápas, malo to energiu a náboj. Veľa sa korčuľovalo a dohrávali sa súboje. Samozrejme, pomohli sme si presilovkami. Bolo pre nás dôležité, že sme sa dostali do takej malej výhody. Zápas sa stále lámal do tretej tretiny. Chceli sme vyhrať, robili sme všetko pre to, aby sme náš tesný náskok do záveru udržali. Nakoniec sme boli šťastnejší. Sme radi, že sme doma vyhrali s kvalitným súperom, akým je Nitra," uviedol asistent tréner domácich Ján Šimko.



Nitrania prvýkrát v sezóne zaváhali. V repríze štvrťfinále z uplynulého ročníka nevyhrávali ani raz. V druhej časti vyrovnali zásluhou Róberta Bača a Robbyho Jacksona. Hostí mohol poslať do vedenia Tomáš Pobežal, ale jeho veľkú šancu zneškodnil Adam Vay. "Myslím si, že sme začali zápas dobre až do prvej oslabovky, keď sme dostali gól. Vtedy sme trocha upustili od našich vecí. Dnes asi rozhodla zápas disciplína, nezvládli sme hry v oslabení. Vždy, keď sme sa dotiahli na gól, súper odskočil na dva. Toto boli asi hlavné atribúty, prečo sme prehrali. A aj preto bol Poprad úspešnejší," povedal Andrej Kmeč, tréner Nitry.