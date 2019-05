Poprad je pred odvetou vo výhode, Petruš: Verím, že budeme ešte lepší

Popradskí futbalisti zvíťazili úvodnom barážovom stretnutí o postup do Fortuna ligy doma nad Trenčínom 2:0 a v sobotňajšej odvete môžu spečatiť historický postup do najvyššej súťaže.

Poprad 29. mája (TASR) - Futbalisti FK Poprad pasovali pred barážou o Fortuna ligu do úlohy jasného favorita svojho trenčianskeho súpera, po úvodnom stretnutí sa však karta obrátila. Nad AS zvíťazili doma 2:0 a v sobotňajšej žilinskej odvete (17.00) môžu spečatiť historický postup do najvyššej súťaže.



Druholigista prevýšil fortunaligistu v nasadení, bol nebezpečnejší a zúročil to dvoma gólmi v bránke Igora Šemrinca. "Dôležité je, že sa nám podarilo vyhrať bez inkasovaného gólu, čo bol náš cieľ. Vzadu sme si všetci splnili to, čo sme mali, nechali sme na ihrisku srdce. Verím, že to zopakujeme aj v Žiline a v tom prípade sa nemáme čoho obávať," vyhlásil autor prvého zásahu Adam Pajer na klubovej stránke.



V Poprade nechcú podliehať predčasnej eufórii, hoci sa vpredu môžu oprieť o bývalého reprezentačného útočníka Stanislava Šestáka, ktorý pridal druhý gól a na sklonku kariéry ťahá podtatranský klub za veľkým úspechom. "Jednu bitku sme vyhrali, ale vojnu ešte nie. Sme v polčase, ten prvý nám vyšiel dobre, takto sme si to predstavovali. Hráči predviedli na ihrisku svoje maximum. Odmenou im bol aj potlesk divákov, ktorý ich odprevadil do kabíny. Teraz sa musíme plne koncentrovať na sobotu. Verím, že budeme ešte lepší," povedal tréner Marek Petruš.



Zaslúžené víťazstvo domácich uznal aj hosťujúci kouč Ivan Galád, ktorý prišiel do Trenčína tri kolá pred koncom nadstavby s jediným cieľom - zachrániť pre držiteľa ligového a pohárového double zo sezón 2014/15 a 2015/2016 najvyššiu súťaž: "Domáci hrali pekný futbal. Ešte sme však iba v polovici cesty, čaká na nás odvetný zápas, na ktorý sa budeme snažiť dobre pripraviť a pokúsime sa otočiť vývoj tejto baráže."