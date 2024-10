Poprad na domácom ľade porazil Nové Zámky 5:3

Tipos extraliga – 11. kolo:



HK Poprad – HC Mikron Nové Zámky 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)



Góly: 3. Šotek (Suchý, Centazzo), 8. Suchý, 32. Centazzo (Šotek), 32. Šotek (Coskey), 48. Murphy (Calof) – 5. Kováč (Ondrušek, Kodhaj), 18. Handlovský (Lapšanský, Ružek), 46. Tvrdoň (Golod, Slovák). Rozhodcovia: Goga, Jobbágy – Vyšný, Hajnik, vylúčení: 1:7 na 2 min, presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 1653 divákov.







Poprad: Belányi (18. Vay) – Brejčák, Kotvan, Romančík, Bourque, Turan, Fereta, Sluka – Murphy, Cracknell, Calof – Török, Šiška, Nauš – Šotek, Suchý, Coskey – Centazzo, Urbánek, Kundrik



Nové Zámky: Rychlík – Boudrias, Maalahti, Komuls, Semaňák, Luža, Roman, Chatrnúch – Ducharme, Guay, Hamaliuk – Golod, Slovák, Tvrdoň – Lapšanský, Ružek, Handlovský – Kodhaj, Ondrušek, Kováč

Poprad 18. októbra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v piatkovom zápase 11. kola Tipos extraligy nad HC Mikron Nové Zámky 5:3. O triumf "kamzíkov" sa pričinil hlavne trojbodový (2+1) Alex Šotek. Domáci zostali v tabuľke na 7. mieste. Nové Zámky prehrali v siedmom stretnutí v sérii a neuspeli v deviatich z jedenástich duelov od začiatku sezóny.Popradčania v prvej tretine dvakrát viedli po góloch Šoteka a Suchého, no hostia dokázali odpovedať zásluhou Kováča a Handlovského. V druhej časti "kamzíci" počas 44 sekúnd dvoma presnými zásahmi opäť odskočili súperovi, keď sa po Centazzovi druhýkrát v stretnutí tešil Šotek. Tvrdoň v 46. minúte znížil, no Murphy krátko na to využil presilovku 5 na 3 a skóroval v prvom zápase za Poprad.