Poprad nakopli reči súpera, Majdan: „Už nás posielali na dovolenky“
K obratu štvrťfinále proti Žiline z 0:2 na 4:2 na zápasy ich naštartovali aj reči súpera.
Autor TASR
Poprad 29. marca (TASR) - Hokejisti HK Poprad si po štyroch rýchlych vypadnutiach vo vyraďovacej časti pripomenuli pocit triumfu v sérii. K obratu štvrťfinále proti Žiline z 0:2 na 4:2 na zápasy ich naštartovali aj reči súpera. „Už nás posielali na dovolenky,“ prezradil útočník Juraj Majdan.
Práve on bol jeden z hrdinov sobotňajšieho víťazstva 3:1. V závere prvej tretiny pripravil prihrávkou spoza bránky gólovú pozíciu pre obrancu Martina Bodáka. V polovici zápasu naskočil na ľad priamo do brejku, v ktorom ho tiesnil obranca, no Majdan efektnou prihrávkou za seba našiel Andrewa Calofa, ktorý zvýšil na priebežných 2:0. „Keď som skočil na ľad, išiel som do zakončenia, preto som natiahol brankára a poslal to spoluhráčovi, ktorý bol lepšie postavený. Som rád, že to vyšlo. Bola to prihrávka na rozhodujúci gól, takže o to viac ma to teší,“ priznal skúsený útočník, pre ktorého to bol prvý duel s dvoma asistenciami v prebiehajúcej sezóne.
Na zápasovej súpiske pritom figuroval v neúplnom štvrtom útoku s Michaelom Vandasom. „Každá sezóna je nejaká. Dnes som začínal vo štvrtej formácii, skončil v druhej. Som rád, že sme postúpili. Myslím, že stále mám čo dať kolektívu a teším sa, že som dnes pomohol tímu. Dnešný výsledok a postup je však zásluha celého mužstva. Ale, samozrejme, vždy to poteší, keď si hráč po dlhšom období spraví nejaké body,“ poznamenal Majdan.
Popradčania predviedli v sérii proti Žiline obrat, ktorý si budú dlho pamätať. Miernym favoritom tejto konfrontácie boli „vlci,“ ktorí mali vďaka lepšiemu umiestneniu po základnej časti (4. miesto) dva domáce zápasy v úvode série. Žilinčania túto výhodu premenili na víťazstvá 3:0 a 4:1. V zápase číslo tri však akoby urazili šťastenu, keď na ľade Popradu viedli 3:0, no napokon prehrali. „Kamzíci“ duel otočili na 4:3 a tento moment sa napokon ukázal ako zlomový. „Jeden hráč, nebudem ho menovať, ma v tom treťom zápase chytil pod krk a pýtal sa, že kam idem na dovolenku. Tak som mu odpovedal, že ešte aby si ty nešiel na dovolenku, kamarát. Spomenul som v našej kabíne, že už nás posielajú na dovolenky a možno aj tam sa to zlomilo a ukázala sa sila kolektívu. Žiline sme nič nedarovali a nakoniec idú jej hráči na dovolenku,“ prezradil Majdan. Po obrate v treťom stretnutí Poprad vyhral aj ďalšie dve - 2:1 pp a 4:1 a dostal sa do vedenia 3:2 v sérii.
Žilinčania sa v šiestom zápase hotovali vybojovať si rozhodujúci duel na domácom ľade. Vytvorili si viacero šancí, domácich podľa oficiálneho zápisu prestrieľali 42:31, no za chrbát brankára Filipa Belányiho dostali iba puk od obrancu Matúša Holendu v 35. minúte na priebežných 1:2. „Som rád, že mi tréner veril a chcel som sa mu odvďačiť,“ konštatoval Belányi. Dôležitým gólom „do šatne“ sa v čase 19:47 prezentoval obranca Martin Bodák. „Očakávali sme vyrovnanú sériu. Žilina hrala dobrý hokej. Keď sme prehrávali 0:2 na zápasy, bolo ťažké ísť do ďalšieho stretnutia. Dokázali sme však zvíťaziť a to nás nakoplo,“ uviedol Bodák, ktorý takisto považoval za kľúčový obrat skóre v treťom zápase: „Povedali sme si, že už nemáme čo stratiť a že dáme do toho všetko. Začali sme robiť to, čo máme a opadla z nás nervozita. Hrali sme našu hru, získali emócie a to nás nakoplo.“
Pre Poprad je to prvé štvrťfinále od roku 2021, keď sa dostal až do finále. Následne však štyrikrát po sebe vypadol proti Nitre už v úvode vyraďovačky. Trikrát vo štvrťfinále, raz v predkole play off. Postup medzi štvoricu najlepších si Popradčania vybojovali ako druhý tím v prebiehajúcej sezóne po Slovane Bratislava. Na súpera si však ešte budú musieť počkať. Jeho meno bude závisieť od vývoja zostávajúcich dvoch štvrťfinálových sérii. V konfrontácii Košice - Banská Bystrice sa o postupujúcom rozhodne v pondelňajšom zápase, v sérii Nitra - Michalovce viedol favorizovaný tím spod Zobora 3:2 na zápasy.
