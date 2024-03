Poprad nestačil na Nitru v druhom štvrťfinálovom zápase

štvrťfinále play off Tipos extraligy – druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Poprad – HK Nitra 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)



Góly: 32. Dmowski (Coulter) – 16. Gill, 38. Bubela (Kousa, Čederle), 54. Gajdoš (Jackson, Bubela), 57. Okoličány (Gajdoš), 58. Lacka. Rozhodovali: Baluška, Výleta – Gegáň, Tichý, vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše: Bajtek (Nitra) 5+DKZ za pád pod nohy, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.



Poprad: Vay (57. Belányi) – J. Brejčák, Betker, Česánek, Brincko, Svedberg, D. Brejčák, Turan – Svitana, Coulter, Dmowski – Calof, Bates, Bjalončík – Kukuča, Jendek, Záborský – Mlynarovič, Suchý, Paločko – Šotek



Nitra: Kašík – Bača, Stacha, Cotton, Mezei, Kousa, Gajdoš, Fatul – Lacka, Čederle, Buček – Bajtek, Gill, Okoličány – Newell, Bubela, Jackson – Bačo, Hrnka, Pobežal



/stav série: 1:1/

štvrťfinále play off Tipos extraligy – druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



HK Dukla Ingema Michalovce - HKM Zvolen 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)



Góly: 9. Santos (Newton, Daugavinš), 35. Drgoň (Wilkins, Buc), 37. Macejko (Daugavinš, Santos), 48. Santos (Drgoň, Newton), 60. Valach (Daugavinš) - 20. Zuzin. Rozhodovali: T. Orolin, Jobbágy - Knižka, Pribula, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2994 divákov.



Michalovce: Škorvánek - Bodák, Bindulis, Drgoň, Cibák, Michalčin, Macejko - Daugavinš, Newton, Santos - Paločko, Heard, Wilkins - Valach, Suja, Puliš - Kabáč, Buc, Vašaš



Zvolen: Kupsky - Mudrák, C. Hults, Gachulinec, Rauhauser, Hain, Sládok - Lukosevicius, M. Hults, Fortin - Marcinek, Viedenský, Zuzin - Kašlík, Šiška, Hecl - Kolenič, K. Gabor, Csányi



/stav série: 2:0/

Poprad 21. marca (TASR) - Hokejisti HK Nitra zvíťazili v druhom súboji štvrťfinále play off Tipos extraligy na ľade HK Poprad 5:1 a sériu hranú na štyri víťazné zápasy vyrovnali na 1:1. Séria sa teraz presunie do Nitry, kde sa odohra tretí a štvrtý zápas v nedeľu 24. marca resp. v pondelok 25. marca.Hostia boli v prvej tretine aktívnejší a zásluhou Gilla viedli od 16. minúty 1:0. "Kamzíci" vyrovnali v polovici zápasu, keď sa presadil Dmowski. Nitra si však v druhej tretine vytvorila znova jednogólový náskok, Bubela počas presilovej hry prekonal Vaya. V 54. minúte zvýšil Gajdoš na 3:1 a v závere ešte Okoličány a Lacka upravili výsledok zakočením do prázdnej brány. Po siréne sa ešte strhla na ľade hromadná bitka.Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili nad HKM Zvolen 5:1 v druhom zápase štvrťfinálovej série play off Tipos extraligy. Po dvoch domácich stretnutiach sa dostali do vedenia 2:0 na zápasy, tretí duel je na programe v nedeľu vo Zvolene.Domáci mali lepší štart do zápasu, keď v 9. minte Santos strelou bez prípravy využil presilovku. V 16. minúte sa hostia radovali z vyrovnania, ale Šiškov gól neplatil pre vysokú hokejku. Po góle Zuzina, ktorý v závere prvej tretiny ťažil z vyhraného súboja s Bodákom, však hostia predsa len vyrovnali - 1:1. Napokon to však bolo z ich strany všetko. V 35. minúte brankár Zvolena Kupsky nezareagoval na strelu Drgoňa a o dve minúty Macejko prvým gólom v sezóne zužitkoval prihrávku Daugavinša spoza bránky - 3:1. Michalovčania v tretej tretine efenzívne bránili dvojgólový náskok, ktorý zvýšil Santos v 48. minúte. Hostia sa za stavu 4:1 dostali aj k hre bez brankára, no do prázdnej bránky inkasovali piaty gól.