Poprad odskočil Trenčínu, Totter: Bol to dôležitý zápas

Poprad 28. októbra (TASR) - Hokejisti Popradu dokázali zabodovať v štvrtom domácom zápase za sebou a v piatkovom 13. kole Tipos extraligy triumfovali na Trenčínom 5:2. "Kamzíci" uspeli v súboji tabuľkových susedov, potvrdili 10. miesto a svojmu súperovi sa vzdialili na rozdiel štyroch bodov. Podľa trénera Aleša Tottera to bol dôležitý duel a tešia ho získané tri body.



Popradčania viedli po dvoch tretinách 3:0. V prvej tretine sa presadil len ukrajinský útočník Oleksandr Peresunko. Domácim však vyšiel úvod aj záver prostrednej časti. Patrik Svitana skóroval v 13. sekunde druhého dejstva po vhadzovaní a tesne pred prestávkou sa tešil z gólu aj Tyler Coulter.



"Oba tímy neboli pred zápasom v pohode. Bolo to veľmi náročné a striedali sa pološance na oboch stranách. Dôležitý bol prvý gól a podarilo sa nám vyhrať prvú tretinu. Mali sme dobrý vstup do druhej časti, keď sme po vhazdovaní skórovali na 2:0. Potom nás pribrzdili naše vlastné presilovky. Bola tam opäť hluchá pasáž, ale pred prestávkou sme z dorážky zvýšili na 3:0. Hra však nezodpovedala výsledku a prvý inkasovaný gól nás dostal dole. Za stavu 3:2 bolo vidno na niektorých hráčoch, že majú hlavy dole. Našťastie sme uhrali dve-tri situácie a opäť sa dostali do dvojgólového náskoku. Potom až na drobnosti sme to už zvládli. Sme radi za tri body, pretože to bol dôležitý duel a chceme sa približovať k súperom nad nami," uviedol český kormidelník "kamzíkov" Totter.



Trenčania sa však nevzdali a Denis Hudec v priebehu necelých piatich minút znížil na 2:3. "Prvých desať minút sme hrali to, čo sme chceli. Potom dostaneme gól a už to zrazu nejde. Nevieme, čo ešte máme robiť. Vieme si vytvoriť šance, ale nedokážem to ubojovať a zvládnuť tieto stretnutia. Na tréningu to vyzerá, že sme najlepší tím. Potom však príde stretnutie a nerobíme tie veci, ktoré si povieme v kabíne. Je to o hlavách a iba o nás. Chceli sme vyrovnať a pokúsiť sa otočiť duel, ale po góle na 2:4 bolo po zápase," skonštatoval Hudec, ktorý sa presadil aj v predošlých dvoch stretnutiach proti Banskej Bystrice a Košiciam. Dukla neuspela v šiestom zápase za sebou a patrí jej predposledná 11. priečka.



Popradčania si už v závere víťazstvo postrážili a ešte dvoma gólmi Andreja Kukuču upravil výsledok na konečných 5:2. "Bolo to veľmi dôležité víťazstvo z pohľadu tabuľky, ale aj pre nás. Sme radi, že sme to zvládli. Bol to ťažký duel, keďže oba tímy sú pod tlakom," zhodnotil útočník druhej formácie, ktorý sa presadil v 56. minúte a potom aj do prázdnej bránky: "Veľmi dobrú prácu tam odviedol Ryan Dmowski a ja už som to mal ľahké. On vypracoval góly a predo mnou bola len odkrytá brána," povedal Kukuča.



"Kamzíci" získali proti Trenčínu tri body prvýkrát od 16. februára 2021. Popradský klub počas týždňa angažoval Júliusa Kovala na pozíciu športového riaditeľa. Ten v minulosti zastával rovnaký post aj v extraligovej Banskej Bystrici, kde sa podpísal pod zisk troch majstrovských titulov. Vo funkcii nahradil Ľudovíta Jurinyiho. "Mám pocit, že konečne začína organizácia fungovať jednotne. To je dôležité a verím, že to tak bude pokračovať aj ďalej," dodal Totter.