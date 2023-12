Poprad opäť zdolal Zvolen a je druhý, Paločko: Využívame šance

Poprad 30. decembra (TASR) - Hokejisti Popradu potvrdili pod vedením Todda Bjorkstranda vynikajúcu formu a vyšvihli sa už na 2. miesto v tabuľke. V sobotňajšom 31. kole zdolali Zvolen 5:2 a aj štvrtýkrát proti tomuto súperovi zvíťazili. "Kamzíci" od príchodu amerického kouča odohrali 14 duelov a neuspeli len v troch. Na vedúcu Spišskú Novú Ves strácajú sedem bodov. Zvolenčania neodčinili prehru 1:4 z domáceho ľadu, no podľa dočasného kormidelníka tímu Norberta Javorčíka sa mužstvo herne zdvihlo oproti štvrtku.



Hostia pritom v sobotu začali lepšie a viedli od 11. minúty vďaka zakončeniu Miroslava Muchu. "Myslím si, že sme podali solídny výkon v prvých dvoch tretinách, ale v tretej sme urobili zbytočné chyby. Je to škoda, pretože sme to mali dobre rozohraté. Poprad má kvalitné mužstvo. Zlepšili sme výkon z predošlého duelu, čo je pozitívum, ale stále to nestačilo. Ak hráte veľakrát proti jednému súperovi, vzniká rivalita. Nastanú veci, keď to je tvrdšie. Verili sme si v tomto stretnutí a chceli sme získať body späť. Nepodarilo sa to, musíme na to rýchlo zabudnúť a nastaviť sa na najbližšie kolo," uviedol strelec prvého gólu Zvolena.



Popradčania však pokračovali v aktívnej hre a v prvej tretine dokázali vyrovnať. Strelu Borisa Brincka od modrej čiary tečoval Matej Paločko, ktorý dosiahol prvý gól v sezóne. "Kamzíci" dostali v druhej časti šancu v prvej presilovej hre a Oleksandr Peresunko ju využil. Asistenciu a prvý bod si zapísal kanadský obranca Jake Cardwell, odohral prvý duel za Poprad. "Povedal by som, že veľmi podobný zápas, ako vo Zvolene. Zo začiatku sme nemali iskru, ale rozbehli sme sa v presilovkách a odskočili o dva góly. Hrali sme už potom v pokoji a dohrali sme to do víťazného konca. Som veľmi rád," uviedol Paločko, ktorého potešil premiérový presný zásah v sezóne: "Áno, som taký sviatočný strelec. Dal som to na Borisa, ktorý perfektne vystrelil a ja som to už len tečoval. Som rád, že to padlo. Už som to potreboval, lebo som sa dlhšie trápil."



Hostia však v prostrednej časti vyrovnali, keď v početnej výhode skóroval Radovan Bondra. To bolo zo strany hostí všetko, aj keď mali ešte ďalšie presilovku a jednu takmer dvojminútovú o dvoch hráčov. "Musíme viac strieľať na bránu. Mali sme to často dobre rozohraté, no chýbal centimetrík, aby to preskočilo cez hokejku alebo brankára. Musíme sa vrátiť k jednoduchým veciam a dostať puky do brány. Dať aj špinavé góly a určite sa to rozbehne," skonštatoval Mucha. Zvolenu opäť pre chorobu chýbalo niekoľko hráčov, vrátane kapitána Mareka Viedenského, Petra Zuzina, Mateja Kašlíka a Dávida Mudráka. "Prešli sme chorobou, nejakí chalani nám vypadli. Je to náročné, aby každý robil detaily, čo najlepšie. V tom máme medzeru, musíme na tom zapracovať a verím, že podáme kvalitný výkon počas 60 minút," dodal Mucha.



Podľa kouča hostí Javorčíka hral tím dve tretiny kultivovaný hokej: "Zápas z našej strany bol lepší, ako duel, ktorý sme odohrali proti Popradu doma. Najmä prvé dve tretiny sme odohrali veľmi dobre. Darilo sa nám realizovať herné zámery, no Poprad bol veľmi dobrý v presilovkách. Z dvoch príležitostí dal dva góly a dalo mu to hernú výhodu do tretej tretiny. Nám tretia časť nevyšla podľa predstáv. Spravili sme chybu a súper sa dostal do dvojgólového náskoku a už sme na to nevedeli zareagovať. Ani zručnosťami, ani korčuliarskou energiou. Môže to vyzerať, že rozhodli špeciálne formácie. Myslím si však, že v treťom dejstve rozhodla individuálna chyba a nevedeli sme sa vrátiť do zápasu. Musím však za dve tretiny pochváliť mužstvo, dvihli sme sa oproti domácemu duelu a toutou cestou chceme kráčať." Zvolenčania prehrali tri z uplynulých štyroch zápasov a do nového roka vstúpia zo šiestej priečky.



Aj "kamzíkom" chýbalo z rôznych dôvodov až 10 hráčov zvyčajnej zostavy, no napriek tomu uspeli. Domáci si však v prostrednom dejstve vzali späť jednogólové vedenie, Tyler Coulter sa presadil v presilovej hre. V 48. minúte sa dostali do prečíslenia Popradčania, Paločko našiel Andrewa Calofa, ktorý prekonal Adama Trenčana. V závere ešte Ryan Dmowski strelou do prázdnej brány upravil výsledok. Americký útočník skóroval v treťom stretnutí v rade a s 34 bodmi je už štvrtý v produktivite súťaže. "Bol to ťažký zápas proti rovnakému súperovi. Chalani však hrali veľmi tvrdo, fungovali nám presilovky a aj brankár nás podržal. Mužstvo ukázalo charakter. Bol to jeden z duelov, keď sme našli cestu ako zvíťaziť a podarilo sa nám to. Súperovi sme poskytli presilovku 5 na 3, ale podarilo sa nám ju ubrániť a uspeli sme," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii Bjorkstrand.



Poprad ukončí rok na druhom mieste, keďže z uplynulých 15 zápasov má najlepšiu formu zo všetkých tímov. V tabuľke sa posunul aj vďaka zaváhaniu Košíc a Michaloviec. "Máme dobre natrénované. Využili sme reprezentačnú prestávku a sme dobre pripravení. Musíme v tom len pokračovať a verím, že pôjdeme ešte vyššie," uviedol Paločko a vyjadril sa aj k tomu, čo sa stalo po príchode Bjorkstranda: "Chlapci začali viac korčuľovať, hráme aj viac systémovo a naozaj disciplinovane. Veľmi dôležité je, že využívame šance, čo sa odzrkadlilo na umiestnení v tabuľke. Veľmi dobrý výkon chlapcov a aj celého realizačného tímu."