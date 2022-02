Poprad po prvý raz v sezóne zdolal vo vzájomnom súboji Trenčín

HK Poprad - HK Dukla Trenčín 6:5 pp (2:2, 1:2, 2:1 - 1:0)



Góly: 1. D. Bondra, 20. Svitana (Arniel, Drgoň), 37. Valigura (Mešár, Rymsha), 53. Arniel (Brejčák), 54. Bjalončík (Hudec, Petráš), 62. Bjalončík (Arniel, Svitana) - 8. Krajč (Nemčík, Valach), 15. Švec (Hudec, Rehuš), 23. Honzek (Valach), 36. Berisha (Kudla, Minárik), 41. Mahbod. Rozhodovali: Štefik, Výleta - Synek, Knižka, vylúčení: 6:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 694 divákov.



Poprad: Tomek – Rymsha, Novajovský, Brejčák, Drgoň, Hudec, Ulrych, Stanček, Demo – Valigura, Arniel, Livingston - Svitana, Mešár, D. Bondra - Paločko, Bjalončík, Petráš - Jevoš, Mlynarovič, N. Bondra



Trenčín: Bowns – Kudla, Chovan, Starosta, Martiška, Nemčík, Lemcke, Gaťár, Urban – Duda, Mahbod, Berisha - Bezúch, Sojčík, Minárik - Honzek, Valach, Krajč - Švec, Rehuš, Hudec

Poprad 18. februára (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v 39. kole Tipos extraligy nad Duklou Trenčín 6:5 po predĺžení.Popradčania počas týždňa utužovali kolektív na spoločnej sánkovačke, ale proti tabuľkovému susedovi z Trenčína predvádzali v prvej tretine hru plnú nepresností. Napriek tomu šli zásluhou Davida Bondru do vedenia už v 1. minúte zápasu. Bondra avizoval prihrávku na spoluhráča, ale nečakanou strelou prekvapil brankára "vojakov" Bownsa - 1:0. Hostia vyrovnali v 8. minúte po dorážke Krajča z bezprostrednej blízkosti. Domáci sa na ľade stále hľadali, jedno zakázané uvoľnenie striedalo druhé. Postupne mali navrch hostia. Do tesného vedenia šli po jednoduchej kombinácii v 15. minúte zásluhou presnej strely Šveca. Na rozdiel dvoch gólov zvyšoval Berisha, ale po konzultácii s videorozhodcom jeho gól neplatil pre Dudove postavenie v bránkovisku. Do šatní napokon mužstvá odchádzali za rovnovážneho stavu. Tesne pred koncom prvého dejstva vyrovnal v presilovke kapitán Popradu Svitana, ktorý vymietol horný roh bránky Trenčína.Hostia boli lepší aj v prostrednej časti hry. Do jednogólového vedenia šli opäť v 23. minúte. Popradčania lacno stratili puk v strednom pásme, čo sa im následne vypomstilo. Valach prestrčil puk na krídlo na voľného 17-ročného Honzeka, ktorý zakončil rutinérsky k žrdi - 2:3. Hra sa následne kúskovala a pribúdali vylúčenia. V jednej z presilových hier Trenčína sa do streleckej listiny zapísal Berisha - 2:4. Domáci ale vzápätí znížili po nenápadnej akcii popradských mladíkov. Mešár poslal spoza bránku puk pred bránkovisko, kde sa objavil Valigura a bolo znížené na 3:4.Hostia svoje vedenie navýšili už po pár sekundách hry v tretej tretine. Popradská obrana nevenovala pozornosť sólu Mahboda, ktorý sa poľahky presadil - 3:5. Následne domáci zahadzovali jednu šancu za druhou. V čistých gólových šanciach zlyhali Bjalončík a po ňom aj Mlynarovič. "Kamzíci" sa dočkali sedem minút pred koncom riadnej hracej doby. Arniel tečoval Brejčákovu strelu od modrej a Bowns bol prekonaný. Gól napokon ešte potvrdil videorozhodca. Už o približne 30 sekúnd bolo znova vyrovnané. Tentoraz Hudecove nahodenie na bránku Trenčína tečoval Bjalončík - 5:5. Víťazstvo na stranu hostí mohol v presilovej hre strhnúť Sojčík, proti však bola konštrukcia Tomekovej bránky.V predĺžení sa dostal do nájazdu Bjalončík, ktorý svoje krátke sólo zakončil blafákom - 6:5. Poprad tak po prvý raz v tejto sezóne zdolal vo vzájomnom súboji Trenčín.