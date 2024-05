Poprad podpísal dvojročný kontrakt s obrancom Ligasom

Poprad 23. mája (TASR) - Hokejový obranca Branislav Ligas bude vo svojej kariére pokračovať v HK Poprad. S extraligistom sa dohodol na dvojročnom kontrakte. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



"Po sezóne som bol voľný hráč. Zvažoval som situáciu, chcel som sa posunúť niekde inde. V tom sa mi ozval pán Koval. Na stretnutí mi povedal jeho víziu a pre mňa to bolo jednoduché rozhodnutie. Poprad patrí medzi najlepšie tímy, chcem sa tu rozvíjať naďalej a pomôcť Kamzíkom. Bude to niečo nové, nová výzva. Teším sa na to. Chcem splniť to, kvôli čomu si ma Poprad vyžiadal," uviedol 24-ročný Ligas.



S hokejom začal v rodnom Martine. V uplynulých štyroch sezónach pôsobil v Nových Zámkoch. V Tipos extralige nastúpil na 138 zápasov, v ktorých nazbieral 23 bodov. Na najvyššej úrovni si pripísal aj dva reprezentačné štarty v prípravných stretnutiach národného tímu.



"Ide o mladého perspektívneho obrancu. Hľadali sme hráča s dobrým korčuľovaním a videním hry. Braňo má nižšie ťažisko a vie sa dobre hýbať s pukom. Vidíme v ňom potenciál a verím, že mu pomôžeme zdokonaliť sa a urobiť ďalší krok vo svojej kariére. Týmto by som ho chcel privítať v HK Poprad a popriať mu všetko dobré," povedal športový riaditeľ klubu Július Koval.