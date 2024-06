Poprad podpísal dvojročný kontrakt so Šiškom

Poprad 13. júna (TASR) - Slovenský hokejista Juraj Šiška bude vo svojej kariére pokračovať v HK Poprad. S účastníkom Tipos extraligy podpísal dvojročný kontrakt. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.



Pre dvadsaťosemročného útočníka bude Poprad piatym tímom v extralige. "Poprad je tradičné hokejové mesto, je to nová výzva. Na sezónu sa teraz pripravujem s partiou chalanov vo Zvolene. Fanúšikom by som sa predstavil ako stredný útočník, čo splní všetky požiadavky od trénera," uviedol Šiška.



V predchádzajúcich dvoch sezónach pôsobil vo Zvolene. V minulom ročníku odohral 30 zápasov v základnej časti a získal 20 bodov (10+10), v play off pridal desať stretnutí a zaznamenal dva góly a štyri asistencie. "Je to skúsený slovenský center, na ktorého sa dá spoľahnúť. Zároveň je to veľmi pracovitý hráč s inteligenciou, ktorý nám zapadá do našej koncepcie. Verím, že sa mu bude v Poprade dariť,“ zhodnotil športový riaditeľ klubu Július Koval.



Šiška odohral v najvyššej slovenskej súťaži celkovo 348 zápasov, dosiahol 55 gólov a 133 bodov. Okrem Zvolena hral aj za slovenskú "dvadsiatku", Nitru a Nové Zámky. Má za sebou aj štarty v KHL v drese bratislavského Slovana. Slovensko reprezentoval na MS do 20 rokov v 2016.