Poprad podpísal zmluvu s kanadským obrancom McLeodom
Naozaj sa už neviem dočkať, kedy tu budem, vykorčuľujem na ľad a začnem tímu pomáhať, povedal McLeod.
Autor TASR
Poprad 6. februára (TASR) - Novou posilou hokejistov HK Poprad sa stal kanadský obranca Wyatt McLeod. S vedením klubu Tipsport ligy sa dohodol na zmluve do konca sezóny. Poprad o tom informoval na sociálnych sieťach.
„Som veľmi nadšený, že som podpísal zmluvu s Popradom. Celý proces bol veľmi rýchly a jednoduchý, športový riaditeľ Richard Stehlík mi v celom priebehu mimoriadne pomohol. O klube som počul veľa dobrých vecí, má skvelé recenzie a tímu sa v tejto sezóne celkom darí. Teším sa, že sa k tímu pripojím a zabojujeme o play off. Fanúšikovia môžu odo mňa očakávať spoľahlivého a dravého obrancu, ktorý dobre narába s pukom a aktívne sa zapája do hry vo všetkých troch pásmach ihriska. Naozaj sa už neviem dočkať, kedy tu budem, vykorčuľujem na ľad a začnem tímu pomáhať,“ povedal McLeod pre klubový web po podpise zmluvy s Popradom.
„Vzhľadom na blížiace sa play-off sme sa rozhodli posilniť defenzívu o Wyatta. Vyniká fyzickými parametrami, kvalitným korčuľovaním, fyzickou hrou a spoľahlivosťou v obrannom pásme“, povedal o prírastku v popradskej kabíne Stehlík.
