Banská Bystrica porazila Spišiakov, Zvolen nestačil na Poprad

HC MONACObet Banská Bystrica - HK Spišská Nová Ves 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)



Góly: 12. Wedman (Adams, Chicoine), 19. Boucher (Šoltés, Kukuča), 22. Česánek (Voyer, Kukuča), 50. Wedman (R. Faith, Chicoine) – 32. Števuliak (Ališauskas, Hannoun), 42. Ališauskas (Hannoun). Rozhodcovia: Hronský, Jobbágy – Frimmel, Tvrdoň, vylúčení: 6:8 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2013 divákov.



Banská Bystrica: Hrachovina – Scarlett, Chicoine, Michalčin, Česánek, L. Kozák, Žabka, M. Bučko – Adams, Wedman, R. Faith – Kukuča, Boucher, Voyer – Valigura, Petriska, Šoltés – Matoušek, Čunderlík, Jedlíček



Sp. N. Ves: Valluš – MacKinnon, Žiak, Barcík, Ališauskas, J. Valach, Romaňák, Groch – Rapáč, Ford, Kestner – Andrusiak, Hannoun, Majdan – Džugan, Vartovník, Števuliak – Karaffa, Danielčák (obaja od 23. min.)

hlasy po zápase:



Ján Šimko, asistent trénera Popradu: "Bol to ubojovaný zápas so šťastným koncom pre nás. Chceli sme nadviazať na víťazstvo z Nových Zámkov a očiniť predošlú domácu prehru, keď sme v tom stretnutí nepôsobili dobre. Chlapci sa snažili, bojovali, riešili sme aj nejaké problémy počas zápasu, ktoré nám vznikli so zostavou. Potrebovali sme reagovať na situácie, pretože Zvolen bol celý zápas nebezpečný a stále hrozil z nejakých situácií. Viedli sme v podstate do poslednej minúty, súper vybojoval predĺženie a v ňom to Andrew zobral na seba a strhol víťazstvo na našu stranu. Filip podal v bránke zodpovedný výkon, držal nás nad vodou, sme radi za domáce víťazstvo."



Martin Štrba, tréner Zvolena: "Som sklamaný, že sme to nedotiahli do víťazného konca. Myslím si, že tých 60 minút sme boli viac než vyrovnaným súperom domácim, mali sme tam veľa šancí, držali sme sa toho, čo sme si povedali. Bojovali sme až do konca, vyrovnali sme v power play. V predĺžení to je o šťastí a šikovnosti a súper to zvládol lepšie. Odviedli sme tu veľmi dobrý výkon a tento bod z Popradu je pre nás cenný."





HK Poprad – HKM Zvolen 3:2 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 24. Šiška (Murphy), 47. Thomas (Calof, Nauš), 65. Calof (Belányi, Bourque) – 32. Fekiač (Mišiak, Marcinek), 59. Estephan (Bondra, Zuzin). Rozhodcovia: Výleta, Žák – Vyšný, Stanzel, vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 1130 divákov.



Poprad: Belányi – Brejčák, Kotvan, Thomas, Fereta, Sluka, Bourque, Čajkovič – Calof, Cracknell, Nauš – Murphy, Šiška, Broadhurst – Šotek, Suchý, Török – Giľák, Mlynarovič, Kundrik – Murin



Zvolen: Kantor – Bindulis, Halbert, Robertson, Kirichenko, Sládok, Beňo, Stránský – Hecl, Olson, Kudrna – Zuzin, Estephan, Bondra – Mišiak, Fekiač, Marcinek – Gron, Senčák, Macek



HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)



Góly: 1. Parlett (Jääskeläinen, Petráš), 7. Petráš (Chovan, Mikúš), 13. Martel (Archambault, Gildon), 18. Mikúš (Gildon, Archambault), 50. Kohút (Rosandič, Ferenc) - 10. Michnáč (Rönni, Fominych). Rozhodcovia: Štefik, T. Orolin - Durmis, Bogdaň, vylúčení: 4:5 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 3666 divákov.



Košice: Jurčák - Parlett, Gildon, Šedivý, Teves, Ferenc, Rosandič, Mitro - Mikúš, Chovan, Petráš - Jääskeläinen, Martel, Archambault - Zigo, Kohút, Repčík - A. Bartoš, Havrila, Rogoň



Michalovce: Junca - Bodák, Slováček, Drgoň, Marcinko, Brejčák, Kulda - Svitana, Johnson, Krastenbergs - Fominych, Rönni, Michnáč - Valach, Gabriel, Kabáč - Matta, Solenský, Fedor - Hajnik

DOXXbet Vlci Žilina - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)



Góly: 2. Koyš (Gachulinec, Tourigny), 30. Šmida (Djakov, Baláž), 38. Fejes (Walega, Kolenič), 42. Jones (Lukosevicius, Malina) - 11. Quince (Mezovský), 22. Egle (Avcin, Foote), 24. Avcin (Egle, Foote). Rozhodcovia: Baluška, Rojík - Gegáň, Hajnik, vylúčení: 4:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, 1322 divákov.



Žilina: LaCouvee (37.-41. Dubek) - Djakov, Tourigny, Pobežal, Gachulinec, Holenda, Malina, Dúbravík - Kolenič, Jones, Koyš - Fejes, Walega, Dej - Varga, Galamboš, Lukosevicius - Šmida, Baláž, Beták



Liptovský Mikuláš: Surák - Foote, Lalík, Ullman, Hraško, Mezovský, Jendroľ, Štrbáň - Tkáč, Quince, Chmielewski - Avcin, Egle, Gerlach - Žitný, Uhrík, Sukeľ - Nespala, Vankúš, Šandor - T. Faith

HK Dukla Trenčín - HK Nitra 1:7 (0:2, 0:2, 1:3)



Góly: 49. Schmiemann - 2. Gill (Hrnka), 4. Hrnka (Lisý, Mezei), 22. Ritchie (Jackson), 29. Mezei (Hrnka, Bubela), 46. Ritchie (Gill, Camara), 49. Bača (Chrenko, Bačo), 60. Ritchie. Rozhodcovia: Snášel, Crman - Jedlička, Ordzovenský, vylúčení: 9:10 na 2 min., navyše Cardwell (Trenč.) a Stacha (Nit.) obaja 10 min. OT za nešp. správanie, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1590 divákov.



Trenčín: Valent - Cardwell, Starosta, Hatala, Schmiemann, Hlaváč, Laurenčík, Macejko - Josling, Krajč, Green - Ahl, Stapley, Leskinen - Tomík, Bortňák, Krajčovič - Bezúch, Stránský, Hudec



Nitra: Kašík - Lisý, Mezei, Cotton, Stacha, Auk, Vitaloš, Hain, Bača - Bajtek, Gill, Hrnka - Ritchie, Bubela, Jackson - Lacka, Pobežal, Camara - Bačo, Chrenko, Nemec



