Poprad posilnil americký útočník Bracco, Koval: Hľadali sme možnosti

Poprad 17. februára (TASR) - Slovenský hokejový klub HK Poprad získal krátko pred koncom prestupového obdobia amerického útočníka Jeremyho Bracca. Dvadsaťsedemročný krídelník pôsobil na začiatku tejto sezóny vo Zvolene. Účastník Tipos extraligy informoval, že uzavrel s hráčom zmluvu do konca ročníka.



"Hľadali sme možnosti, ako sa ešte posilniť v útoku počas prestupovej uzávierky a s Jeremym sme sa rýchlo dohodli. Sme radi, že sme rozšírili počet našich legionárov a verím, že Jeremyho kreativita s pukom nám pomôže. Vítam ho v HK Poprad a želám mu všetko dobré,“ uviedol športový riaditeľ klubu Július Koval pre klubový web.



Bracco získal s reprezentáciou USA v roku 2018 zlatú medailu na majstrovstvách sveta do 18 rokov a o dva roky neskôr dokráčal s tímom aj po zlatú medailu na MS hráčov do 20 rokov. V tej istej sezóne si pripísal aj ďalší tímový úspech, keď na klubovej úrovni vyhral titul CHL s tímom Windsor Spitfires.



Americký útočník odohral za Zvolen šesť zápasov a dosiahol sedem asistencií. V HKM pôsobil dva mesiace a prestúpil do rakúskeho HC Innsbruck. V ICEHL nastúpil v 22 dueloch a pripísal si 17 bodov (4+13). Bracco počas kariéry hral aj v najvyššej nemeckej a fínskej súťaži. Toronto Maple Leafs ho draftovalo v roku 2015 zo 61. miesta (2. kolo), no v NHL si nezahral. Má však na konte 169 duelov v nižšej zámorskej súťaži AHL, v ktorej mal bilanciu 32+113.