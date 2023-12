Poprad potvrdil dobrú formu, kapitán Brejčák pozná na ňu recept

Zvolen 29. decembra (TASR) – Hokejisti Popradu majú v Tipos extralige dobrú formu. Vo štvrtok v 30. kole vyhrali vo Zvolene 4:1, bodovali tak v štvrtom zápase v rade a v desiatom z posledných jedenástich, pričom zaknihovali deviatu výhru z týchto duelov.



Vďaka tomu sa posunuli v tabuľke už na štvrté miesto za trojicu mužstiev z východu v poradí Spišská Nová Ves, Košice a Michalovce. "Predchádzajúci zápas doma s Banskou Bystricou sme mali dobre rozohraný, ale nezvládli sme ho. Chceli sme sa teda vrátiť na víťaznú vlnu a myslím si, že celý zápas vo Zvolene sme takmer kontrolovali. Možno v tretej tretine trošku súper zapol na vyššie obrátky, my sme sa trošku stiahli do obrany, ale umne sme to uhrali. Bol to parádny výkon," hodnotil štvrtkovú výhru popradský kapitán Daniel Brejčák, pričom na margo aktuálnej formy mužstva uviedol: "Zmenilo sa nastavenie hry, hráme trošku inak ako na začiatku sezóny. Každý má svoju úlohu, hráme jednotlivé formácie dlhšie pohromade. Nie sme rozlietaní po ľade, začali sme dávať góly, brankár nám začal chytať. Teraz hráme ako víťazné mužstvo a sme na dobrej ceste. Ak v tom budeme pokračovať, tak tie body budeme zbierať stále."



Aj asistenta trénera Popradu Jána Šimka potešil prístup jeho zverencov vo Zvolene. Na brífingu povedal: "Veľmi nás teší víťazstvo, pretože sme išli do Zvolena po prehre a mali sme krátky čas, aby sme určité veci, ktoré nám až tak nevyšli v predchádzajúcom zápase, odstránili. Chlapci ukázali veľký charakter a osobnú disciplínu. Ukážkovo sme zvládli aj záver zápasu v piatich proti šiestim. Víťazstvo bolo zaslúžené."



Popradčania od 20. novembra prehrali iba dvakrát, a to s Banskou Bystricou, akoby im iba tento súper v jedenástich dueloch v rade nesedel. Ostatné tímy zdolali za tri body. "S výhrami sa lepšie regeneruje, pracuje s chlapcami, ale na druhej strane sa múdre mužstvo poučí aj z prehry. Keď je človek po nej ochotný popracovať a v ďalšom zápase vyhrať, tak niekedy je i prehra potrebná, aby sa mužstvo znovu nakoplo. A to sa stalo po štefanskom dueli s Bystricou. Treba však zostať pri zemi, lebo zápasy idú v tesnom slede za sebou a potrebujeme zostať koncentrovaní, aby sme na výhru vo Zvolene nadviazali aj v sobotu," tvrdil Šimko, pričom vyzdvihol aj silné stránky v tíme: "Je to súdržnosť, herná disciplína, charakter, obetavosť. To sú hlavné atribúty. A sme efektívni. Pri vyrovnanosti súťaže rozhodujú aj špeciálne formácie na presilovky a oslabenia. Ak sú dobre pripravené a hráči v nich robia veci správne, tak spravia rozdiel, čo je podstatné pri výsledku. To nám tiež funguje."