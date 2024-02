Poprad prehral s Liptovským Mikulášom 1:2, ale zostal na čele tabuľky

Tipos extraliga – 46. kolo:



HK Poprad – HK 32 Liptovský Mikuláš 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)



Góly: 35. Jendek (Betker, Šotek) – 10. Egle (Thompson), 22. Nespala. Rozhodovali: Kalina, Rojík – Hajnik, Jurčiak, vylúčení: 4:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3059 divákov.







Poprad: Vay – Svedberg, Betker, Brincko, Kotvan, Turan, D. Brejčák, Česánek – Svitana, Coulter, Dmowski – Calof, Bjalončík, Záborský – Kukuča, Bates, Jendek – Šotek, Mlynarovič, Kundrik – Suchý



Liptovský Mikuláš: Krasikov – Ullman, Žilka, Mezovský, Thompson, Fekiač, Hraško – Réway, Quince, Avcin – Berry, Egle, A. Nauš – Sukeľ, Kriška, T. Nauš – Nespala, Vankúš, Tkáč – Vojtech









Poprad 23. februára (TASR) - Hokejisti Popradu prehrali v piatkovom domácom zápase 46. kola Tipos Extraligy s Liptovským Mikulášom 1:2. "Kamzíci" nepredĺžili víťaznú sériu na dvanásť duelov, no napriek tomu zostali na čele tabuľky. Pred Michalovcami, ktoré zaváhali na ľade Banskej Bystrice (2:4), majú stále šesťbodový náskok. Liptáci triumfovali druhýkrát v rade.V polovici prvej tretiny sa dostali do vedenia hostia, keď sa tešil z presného zásahu Egle. V úvode druhej časi Nespala prekvapil brankára Vaya a Liptáci mali k dobru dvojgólový náskok. Popradčania sa dlho nevedeli presadiť cez obranu súpera a spoľahlivého brankára Krasikova. V 35. minúte však Betker našiel pred bránkou voľného Jendeka, ktorý znížil na 1:2. Domáci v závere odvolali brankára, no nedokázali vyrovnať.