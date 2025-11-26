< sekcia Šport
Poprad pristúpil ku zmenám v riadení klubu, skončia Bohunčák aj Koval
Klub a Bohunčák sa dohodli na ukončení spolupráce s výpovednou lehotou ku dňu 31. decembra 2025.
Autor TASR
Poprad 26. novembra (TASR) - HK Poprad v stredu informoval, že pristúpil k viacerým zmenám v riadení a vnútornom fungovaní klubu, ktoré majú za cieľ posilniť jeho dlhodobý rozvoj a prepojenie športovej a výkonnej časti organizácie. V rámci nich skončí na poste výkonného riaditeľa Rastislav Bohunčák a prišlo aj k ukončeniu pôsobenia Júliusa Kovala na pozícii športového riaditeľa.
„Ide o kroky, ktoré neprišli náhle, ale vychádzajú z dlhodobého hodnotenia fungovania klubu a jeho štruktúr,“ píše sa na oficiálnom webe desiateho tímu hokejovej Tipsport ligy.
Klub a Bohunčák sa dohodli na ukončení spolupráce s výpovednou lehotou ku dňu 31. decembra 2025. Jeho agenda, výkonná aj obchodná, prechádza dočasne pod vedenie Petra Gurčíka. V rámci reorganizácie skončí aj Koval. Jeho odchod je súčasťou širšej transformácie športového vedenia, ktorej cieľom je posilniť odborné zázemie a rozšíriť rozhodovací proces o hlas skúsených osobností.
HK Poprad preto predstavil vznik nového poradného orgánu vedenia a majiteľov klubu - Správnej rady HK Poprad. Tá bude slúžiť ako poradný hlas pri strategických otázkach a smerovaní športovej časti organizácie. Jej členmi sa stali Radoslav Suchý, Ivan Saloň a Martin Kuľha, pričom dvere do budúcna zostávajú otvorené aj pre ďalších bývalých hráčov s významným vzťahom ku HK Poprad. Správna rada bude dočasne plniť funkciu športového manažmentu a pomôže s výberom športového riaditeľa.
„Klub ďakuje Rastislavovi Bohunčákovi aj Júliusovi Kovalovi za ich doterajšiu prácu a prínos. Počas ich pôsobenia HK Poprad dosiahol aj významný úspech - víťazstvo v základnej časti Tipos extraligy. Zmeny vnímame ako prirodzenú súčasť vývoja klubu. Naším cieľom je zachovať stabilitu, posilniť športový rast a naďalej budovať HK Poprad ako moderný, profesionálne riadený hokejový klub s jasnou víziou a silnou väzbou na svojich fanúšikov. Ďakujeme všetkým, ktorí stoja pri HK Poprad – hráčom, trénerom, partnerom a predovšetkým fanúšikom,“ dodal klub v stanovisku.
