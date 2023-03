Poprad proti Nitre po roku znovu vo vyraďovačke, Kamzíci sú favoriti

Vzájomná bilancia zápasov v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Popradu: 5:1, 2:3 (v), 4:3 sn, 5:4 sn (v)



Poprad - Nitra v play off:



štvrťfinále 2016/2017: 0:4 na zápasy



štvrťfinále 2021/2022: 3:4 na zápasy



Kompletný program série Poprad - Nitra v kvalifikácii o postup do štvrťfinále play off (na tri víťazné zápasy):



1. zápas, streda, 8. marca: Poprad - Nitra /18.00/



2. zápas, štvrtok, 9. marca: Poprad - Nitra /18.00/



3. zápas, sobota, 11. marca: Nitra - Poprad /18.00/



4. zápas, nedeľa, 12. marca: Nitra - Poprad /18.30/



5. zápas, utorok, 14. marca: Poprad - Nitra /18.00/



Poprad sa po sklamaní v základnej časti pozerá dopredu, Nitra stavia na súdržnost

Na snímke Tomáš Záborský (Poprad) počas druhého kola hokejovej Tipos extraligy HK Poprad - HK Nitra 18. septembra 2022 v Poprade. Foto: TASR - František Iván

Poprad/Nitra 7. marca (TASR) - Hokejisti Popradu a Nitry odštartujú tohtoročnú play off vzájomnou sériou druhú sezónu za sebou. Zatiaľ čo v uplynulom ročníku sa pre oba tímy začali vyraďovacie boje vo štvrťfinále, tentoraz sa stretnú už v kvalifikačnej sérii o postup medzi najlepšiu osmičku súťaže.V pozícii favorita sú hráči Popradu, ktorí nazbierali v dlhodobej časti o 11 bodov viac než súper (72:61) a Nitru zdolali v troch zo štyroch vzájomných zápasoch. Sériu hranú na tri víťazné zápasy odštartujú dvoma duelmi na domácom ľade a pred vlastnými divákmi budú hrať aj prípadný rozhodujúci piaty.Poprad sa s Nitrou stretol vo vyraďovacích bojoch aj v uplynulej sezóne 2022/23. Vo štvrťfinálovej sérii bola favoritom Nitra, ktorá vtedy obsadila v základnej časti tretie miesto, kým Poprad šieste. "Kamzíci" potrápili neskoršieho finalistu a podľahli až po siedmich zápasoch 3:4.Popradčania bojovali do záveru základnej časti o miestenku v prvej šestke, ktorá by znamenala priamu účasť vo štvrťfinále. Tá im napokon ušla, pričom mrzieť ich môžu najmä uplynulé dva domáce zápasy, v ktorých prehrali s Košicami (2:7) a Banskou Bystricou (2:4). Počas základnej časti striedali víťazstvá s prehrami. Ani raz nedokázali zvíťaziť vo viac ako troch zápasoch za sebou, no najviac tri zápasy trvali aj ich najdlhšie série prehier. Stabilizovať výsledky sa im nepodarilo ani po novembrovej výmene trénera, keď Martina Hrnčára nahradil Peter Mikula.Nitrania obsadili v uplynulej sezóne 2. miesto, keď vo finále prehrali so Slovanom. Základná časť ročníka 2022/23 však patrila k najslabším v histórii klubu a pomerne dlho bol tím vážne "namočený" do boja o záchranu. Hrozivá bola najmä séria 13-tich prehier od 6. novembra do 26. decembra. Ako správny krok sa napokon ukázalo opätovné angažovanie trénera Antonína Stavjaňu. Nitre pomohol k záchrane najmä výborný január, počas ktorého zvíťazila v 11 z 13 zápasov. Až do predposledného kola základnej časti existovala šanca na jej vypadnutie, no napokon sa v súťaži udržala a v záverečnom kole uhrala najtesnejšiu prehru 0:1 s Liptovským Mikulášom a na jeho úkor postúpila do kvalifikácie. V závere základnej časti prehrala štyri z piatich zápasov.Hokejisti HK Poprad aj HK Nitra si chcú v sérii kvalifikácie o štvrťfinále play off extraligy napraviť dojem z nevydarenej základnej časti. Siedme miesto Popradčanov a aj desiate Nitry je pod ambíciami klubov, ktoré sa v nedávnej minulosti dostali do finále.V kádri Popradu nastalo počas sezóny viacero zmien, okrem nemalého hráčskeho pohybu zohrali rolu aj dlhodobé zranenia popradských srdciarov Daniela Brejčáka a Dávida Skokana. K klube sa odhodlali aj k trénerskej zmene, keď Martina Hrnčára nahradil Peter Mikula. Ani on nedokázal tím dostať na vyššiu ako 7. priečku po základnej časti.," uviedol Mikula pre hkpoprad.sk.Popradčania vyhrali štyri z uplynulých šiestich zápasov, no ani to im napokon nestačilo na priamy postup do štvrťfinále. Za šiestou priečkou, ktorú obsadili Nové Zámky, zaostali o päť bodov. Podľa kapitána Patrika Svitanu začal tím hrať v závere základnej časti hokej, akým chce uspieť aj v predkole play off. "," uviedol Svitana.Odlišný priebeh základnej časti majú za sebou hráči HK Nitry. Tím, ktorý sa v uplynulej sezóne dostal až do finále, nezachytil úvod sezóny a po sérii 13 prehier bol v decembri na poslednej 12. priečke. Po príchode osvedčeného trénera Antonína Stavjaňu, ktorý nahradil Normundsa Sejejsa, sa výsledky zlepšili a tím sa vyhol zostupu. V záverečnom zápase základnej časti stačilo Nitre neprehrať domáci duel s Liptovským Mikulášom o viac než jeden gól. To sa jej po výsledku 0:1 aj podarilo a útočník Jozef Baláž verí, že z tímu opadne stres a pozitívne sa to prejaví aj na výsledkoch.," uviedol Baláž pre TASR.Pre Nitru a Poprad pôjde o tretiu konfrontáciu v play off v extraligovej histórii. Nitra zvíťazila v oboch prípadoch - vo štvrťfinále pred šiestimi rokmi 4:0 na zápasy a v rovnakej fáze pred rokom 4:3. Baláž si uvedomuje, že Popradčania majú Nitre čo vracať. Vo vlaňajšom štvrťfinále viedli nad Nitrou 3:2 na zápasy, no doma nespečatili postup, ale prehrali 1:3 a napokon neuspeli ani v rozhodujúcom siedmom dueli (1:3). "," dodal Baláž.