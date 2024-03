Poprad proti Nitre tretíkrát za sebou, v play off ju ešte nezdolal

Vzájomné zápasy v prebiehajúcej sezóne z pohľadu Popradu: 4:2 (v), 3:4 pp, 3:2, 5:2 (v)







Poprad - Nitra v play off:



štvrťfinále 2016/2017: 0:4 na zápasy



štvrťfinále 2021/2022: 3:4 na zápasy



kvalifikácii o postup do štvrťfinále 2022/2023: 0:3 na zápasy







Kompletný program štvrťfinálovej série (na štyri víťazné zápasy):



1. zápas, streda 20. marca: Poprad - Nitra /18.00/



2. zápas, štvrtok 21. marca: Poprad - Nitra /18.00/



3. zápas, nedeľa 24. marca: Nitra - Poprad /18.00/



4. zápas, pondelok, 25. marca: Nitra - Poprad /18.00/



prípadný 5. zápas, streda 27. marca: Poprad - Nitra /18.00/



prípadný 6. zápas, piatok 29. marca: Nitra - Poprad /18.00/



prípadný 7. zápas, nedeľa 31. marca: Poprad - Nitra /18.00/

Poprad/Nitra 19. marca (TASR) - Hokejisti HK Poprad nastúpia tretí rok za sebou v play off slovenskej extraligy proti HK Nitra. "Kamzíkov" čaká celkovo štvrtá konfrontácia vo vyraďovacej časti s týmto súperom, no ani v jednej sérii nedokázali uspieť. V pozícii favorita sú práve hráči spod Tatier – tímy delilo po dlhodobej časti sedem priečok, ale len 18 bodov.Popradčania sa prvýkrát v klubovej histórii stali víťazmi základnej časti. Vďaka tomu začnú každú sériu play off na domácom ľade, ktorý budú mať k dispozícii aj v prípadnom rozhodujúcom siedmom stretnutí. V polovici novembra pritom figurovali až na predposlednej 11. pozícii. Vedenie klubu však potom pristúpilo k zmene trénera a Čecha Aleša Tottera nahradil na striedačke Todd Bjorkstrand. Práve americký kouč má výrazný podiel na tomto úspechu, keďže pod jeho vedením odohralo mužstvo 33 duelov s bilanciou 25 víťazstiev a osem prehier, celkovo získalo 73 bodov. Od príchodu Bjorkstranda sa stalo iba raz, že "kamzíci" neuspeli v troch zápasoch za sebou. Po zaváhaní Spišskej Novej Vsi išli 2. februára na čelo tabuľky a odvtedy už pred seba nepustili žiadneho súpera.Dosiahli štvrtý najvyšší počet strelených gólov (163). V štatistike inkasovaných boli však na druhej priečke (119) a v tomto ukazovateli sú len o dva góly horší ako obhajca titulu z Košíc. Rovnako ako Popradu, ani Nitre nevyšiel úvod základnej časti a po 7. kole bola na poslednom 12. mieste. Mužstvo trénera Antonína Stavjaňu však zlepšilo výsledky a dlho sa držalo medzi najlepšou šestkou. Hráči Nitry síce strelili najvyšší počet strelených gólov (172) v dlhodobej časti, ale v poslednom kole klesli z piatej priečky až na ôsmu a museli sa predstaviť v predkole o postup do štvrťfinále play off. "Corgoni" zdolali deviaty tím Duklu Trenčín 3:2 na zápasy (5:2, 3:4, 2:3 (v), 5:4 (v), 5:1).Pôjde o štvrtú konfrontáciu Popradu s Nitrou v histórii play off slovenskej extraligy. Doterajšie tri sa skončili víťazstvom Nitranov - prvá vo štvrťfinále sezóny 2016/17 výsledkom 4:0 na zápasy. Druhú pred dvoma rokmi musel rozhodnúť až siedmy duel. Zatiaľ posledná vzájomná séria sa hrala vlani počas kvalifikácii o postup do štvrťfinále, v ktorej Nitra uspela 3:0. Okrem 18-bodového rozdielu v tabuľke hovoria v prospech Popradu aj vzájomné zápasy. "Kamzíci" vyhrali v základnej časti tri stretnutia, pričom dokázali triumfovať v oboch dueloch na klzisku súpera.