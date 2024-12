Poprad prvýkrát v sezóne zdolal Košice

Poprad 29. decembra (TASR) - Hokejisti Popradu prvýkrát v tejto sezóne zdolali Košice. "Kamzíci" uspeli v 32. kole doma na lídrom tabuľky 2:1 a vďaka druhému triumfu z uplynulých troch zápasov sú naďalej v kontakte s tímami v prvej šestke. Podľa obrancu Oldricha Kotvana, ktorý si pripísal asistenciu pri oboch góloch, to bol vyspelý play off výkon.



Popradčania zvíťazili nad Košicami na štvrtý pokus. V predošlých troch mužstvo Todda Bjorkstranda strelilo rovnako dva góly v stretnutí, no ani raz to nestačilo na body. "Je to s nimi prvá výhra, ale tie zápasy boli proti nim vyrovnané. V prvom stretnutí sme prehrávali 0:2, no vyrovnali sme a boli sme lepší. Nanešťastie sme na konci dostali gól. Myslím si, že sme dosť vyrovnané tímy a je tam možno cítiť aj to derby," uviedol Kotvan, ktorý je so 16 bodmi (6+10) najproduktívnejším obrancom tímu.



Tridsaťštyriročný skúsený bek si pripísal sekundárnu asistenciu pri presných zásahoch Terryho Broadhursta i Adama Cracknella: "Z môjho pohľadu to bol veľmi vyspelý play off výkon. My už musíme takto hrať, potrebujeme zbierať body a dostať sa do tej šestky. Dôležité je dostať nejakú pohodu na hokejky, pretože sme vyrovnané zápasy prehrávali o gól. Potom to ten tím dáva trošku dole. Sme veľmi radi za toto víťazstvo." Nadviazal na neho aj ďalší obranca Oliver Turan: "Duel bol bojovný. Práve o tom sú derby zápasy, bojuje sa o každý centimeter ľadu a myslím si, že to bolo vidno. Sme radi, že sme toto stretnutie dokázali uhrať."



Duel sledovalo 3929 divákov, čo bola najvyššia návšteva Popradu v tejto sezóne. "Som tu tretí rok a bola to asi najkrajšia návšteva za celú tú dobu. Divákom sme veľmi vďační a keby to takto pokračovalo, hrá sa úplne inak," povedal Kotvan. "Samozrejme, sú to viac menej derby zápasy, či už to bude najbližšie Liptovský Mikuláš, Spišská, alebo Košice. V týchto stretnutiach príde viac fanúšikov na zimák a dokážu nás vyhecovať. Potom sa nám aj ľahšie hrá," priblížil k atmosfére Turan.



"Kamzíkom" sa v predchádzajúcom období nedarilo, keď prehrali päťkrát v sérii. Z uplynulých dvoch duelov však získali šesť bodov a na Žilinu, ktorej patrí šiesta priečka, majú len trojbodové manko. "Výsledky nie sú v poslednej dobe ideálne, ale tím tvrdo pracuje. Všetci robíme na tom, aby sme to zlomili a som rád, že sa nám to proti Košiciam podarilo a potešili sme divákov," skonštatoval 23-ročný Turan.