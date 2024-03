Poprad s historickým prvenstvom, dva hetriky v Trenčíne

Bratislava 3. marca (TASR) - Hokejisti HK Poprad dosiahli historické prvenstvo v základnej časti slovenskej extraligy. V nedeľňajšom zápase predposledného 49. kola zvíťazili na ľade HKM Zvolen 4:3 po predĺžení a na čele majú už nedostihnuteľný štvorbodový náskok. Víťazný gól strelil najlepší strelec tímu Ryan Dmowski.



V prípade prehry Popradu mali šancu na prvenstvo v ZČ aj hráči Michaloviec a Spišskej Novej Vsi, ktorí si doma pripísali jednoznačné víťazstvá a v záverečnom kole na diaľku zabojujú o konečné 2. miesto po dlhodobej časti. Michalovčania zdolali Liptovský Mikuláš 6:1 v zápase, v ktorom rozhodcovia udelili najmä za potýčky viacero vyšších trestov a celkovo 288 trestných minút.



Spišská Nová Ves prehrávala doma s Banskou Bystricou po 40. minútach 0:1, no napokon si pripísala jasné víťazstvo 6:2. "Barani" sú naďalej v hre o priamy postup do štvrťfinále, v záverečnom zápase dlhodobej časti však musia zdolať Nitru a potrebujú aj ďalšie priaznivé výsledky.



Hokejisti Košíc si zabezpečili istotu začiatku play off na domácom ľade. V Nitre zvíťazili 3:1 a s určitosťou obsadia v dlhodobej časti 4. miesto. Pod Zoborom potvrdili zriedkavú bilanciu, keď vonku získali viac bodov než doma (42:39). Tento bodový rozdiel budú môcť vyrovnať v záverečnom zápase základnej časti, v ktorom na domácom ľade privítajú Trenčín. Nitrania prehrali štvrtý z uplynulých piatich zápasov a napriek priebežnej 5. priečke ešte nemajú istotu priameho postupu do štvrťfinále.



Hráčov Dukly Trenčín zastihol záver dlhodobej časti vo výbornej forme a proti Humennému si pripísali štvrté víťazstvo po sebe. Hetrikom sa na presvedčivom výsledku 9:2 podieľali Matej Giľák a Scott Conway. Pre Humenné, ktoré sa po roku vráti do Slovenskej hokejovej ligy, to bol posledný zápas na klziskách súperov. Účinkovanie uzavrie domácim derby zápasom s Michalovcami.



Hráči Slovana Bratislava zvíťazili na ľade Nových Zámkov a po treťom triumfe po sebe poskočili do prvej šestky. Vo vyrovnanom strede tabuľky však nemajú nič isté, na potvrdenie priameho postupu do štvrťfinále budú pravdepodobne potrebovať domáce víťazstvo nad Liptovským Mikulášom.



tabuľka po 49. kole:



1. Poprad 49 26 5 3 15 160:118 91

2. Michalovce 49 26 4 1 18 162:119 87

3. Spišská Nová Ves 49 24 6 3 16 162:135 87

4. Košice 49 24 2 5 18 145:114 81

5. Nitra 49 21 4 5 19 169:153 76

6. Slovan Bratislava 49 20 5 4 20 152:158 74

7. Zvolen 49 18 4 11 16 160:156 73

8. Banská Bystrica 49 20 6 1 22 146:169 73

9. Trenčín 49 20 5 2 22 141:154 72

10. Liptovský Mikuláš 49 18 3 4 24 134:156 64

11. Nové Zámky 49 16 3 4 26 129:154 58

12. Humenné 49 13 1 5 30 119:193 46