Poprad sa dohodol na ročnom kontrakte s kanadským obrancom Bourquem

Poprad 1. septembra (TASR) - Slovenský hokejový klub HK Poprad sa dohodol na ročnom kontrakte s kanadským obrancom Trentom Bourquem. Tím Tipos extraligy o tom informoval na oficiálnej webstránke.



Pre dvadsaťšesťročného beka budú "kamzíci" štvrtou európskou zastávkou v kariére. "HK Poprad mi ponúkol príležitosť prísť a posilniť tím. Neviem sa už dočkať, keď prídem do kabíny a tiež aj na začiatok novej sezóny. Ja idem vždy do sezóny s cieľom vyhrať súťaž a spravím preto všetko, aby sme boli úspešní,“ uviedol Bourque.



Kanaďan strávil juniorskú časť kariéry v OHL. V roku 2017 ho draftoval St. Louis Blues zo 175. miesta (6. kolo) a nasledujúce tri roky odohral v AHL a ECHL. Jeho prvou európskou zastávkou bol nemecký Straubing. V nedávno skončenom ročníku nastupoval v drese švédskeho Tingsrydsu a ukončil ju vo fínskom tíme IFK Helsinki.



"V podobe Trenta sme našli to, čo sme hľadali. Ide o obrancu v produktívnom veku. Je to obojsmerný hráč, ktorý je platný na oboch stranách ihriska. Vie aj pritvrdiť. Týmto ho vítam v Poprade,“ povedal športový riaditeľ klubu Július Koval.



Poprad naplnil kvótu siedmich legionárov. Zmluvu na sezónu 2024/25 majú maďarský reprezentačný brankár Adam Vay, kanadský obranca Brady Keeper a štvorica útočníkov. Sú medzi nimi traja Keeperovi krajania Andrew Calof, Orrin Centazzo, Mike O'Leary a Američan Cole Coskey.