Poprad sa dohodol na zmluve s Bubelom

Poprad 8. mája (TASR) - Vedenie HK Poprad získalo posilu do útoku. Na zmluve sa dohodlo s útočníkom Milošom Bubelom, ktorý má skúsenosti zo zámoria, ale aj slovenskej hokejovej reprezentácie. "Kamzíci" ho skautovali už skôr.



"Hovorili mi, že ma už dlhšie sledovali a páčil som sa im. Po sezóne sme sa skontaktovali, absolvovali niekoľko stretnutí, na ktorých sme si povedali, ako by to mohlo asi vyzerať a aké sú naše vzájomné očakávania. Po pár mítingoch sme sa dohodli a podpísal som zmluvu,“ uviedol Bubela pre oficiálnu webovú stránku Popradu.



Pred sezónou má veľkú motiváciu. „Každý rok mám tie najvyššie ciele. Nový klub, nový začiatok. Veľmi sa na to teším. Aj individuálne aj tímové ciele sú tie najvyššie. Poprad má výborné zázemie a robia to tu výborne,“ dodal 29-ročný hráč.



Bubela pôsobil v uplynulej sezóne v Banskej Bystrici. Pod Urpínom nastúpil na 57 stretnutí so ziskom 24 bodov (10+14). S "baranmi" vybojoval v sezóne 2017/2018 titul. V slovenskej extralige pôsobil aj v projekte reprezentačnej dvadsiatky. Na konte má 8 štartov v AHL. Jednu sezónu odohral u českého extraligistu z Pardubíc a rok obliekal dres Bratislava Capitals v medzinárodnej ICEHL. Slovensko reprezentoval na ZOH 2018 v Pjongčangu.