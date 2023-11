Poprad sa dohodol na zmluve s kanadským krídelníkom Calofom

Poprad 10. novembra (TASR) - Extraligový hokejový klub HK Poprad rozšíril útočné rady o kanadského krídelníka Andrewa Calofa. S "kamzíkmi" podpísal zmluvu do konca aktuálneho ročníka s opciou na nasledujúcu sezónu.



"Som veľmi rád, že sme sa s Andrewom dohodli na zmluve 1+1 a našli náhradu za Maxa Gerlacha. Ide o technického hráča, ktorý má prehľad v hre a máme od neho očakávania, že pomôže tímu svojou produktivitou. Osobne mu prajem, nech sa mu u nás v Poprade darí," vyjadril sa pre klubový web o novej posile športový riaditeľ Július Koval.



Calof strávil juniorskú časť kariéry v drese Princeton University v NCAA. Jeho ďalšie kroky smerovali na štyri sezóny do švédskej elitnej ligy, kde nastupoval za Skellefteu a Växjö. Nasledujúce dva ročníky strávil v KHL v Nižnom Novgorode a Čeljabinsku. Odtiaľ odišiel na dva roky do Švédska do Växjö. Minulú sezónu začal v Chabarovsku a ukončil ju v drese švajčiarskeho tímu z Lausanne. Vo Švédsku získal dva majstrovské tituly.