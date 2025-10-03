Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poprad sa dohodol na zmluve s útočníkom Braccom

Na snímke zľava Jeremy Bracco (Zvolen) a Matthew Wedman (Banská Bystrica) počas zápasu 9. kola hokejovej Tipos extraligy HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen 11. októbra 2024 v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Ján Krošlák

Poprad 3. októbra (TASR) - Hokejový klub HK Poprad posilnil 28-ročný útočník Jeremy Bracco. Dres "kamzíkov" si obliekal aj v závere minulej sezóny. Celkovo odohral v dresoch Zvolena a Popradu v slovenskej najvyššej súťaži 17 zápasov s bilanciou tri góly a 16 asistencií.

„Jeremyho poznáme, v kontakte sme s ním boli prakticky celé leto. Vieme, čo od neho môžeme očakávať a verím, že sa mu bude dariť minimálne rovnako ako minulý rok. Vítam ho v Poprade a prajem všetko dobré,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ Popradu Július Koval.
