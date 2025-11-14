< sekcia Šport
Poprad si doma udržal čisté konto a porazil Trenčín 4:0
Popradčania položili základ triumfu v druhej tretine, ktorú vyhrali 2:0 gólmi Aurela Nauša a Andrewa Calofa.
Autor TASR,aktualizované
Poprad 14. novembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zdolali v piatkovom zápase 18. kola Tipsport ligy Duklu Trenčín 4:0. Dosiahli tretie domáce víťazstvo za sebou a z 11. priečky zaostávajú za deviatymi „vojakmi“ už len o štyri body.
Popradčania položili základ triumfu v druhej tretine, ktorú vyhrali 2:0 gólmi Aurela Nauša a Andrewa Calofa. V závere pridali poistky Peter Bjalončík a svojím druhým presným zásahom v zápase Nauš. Brankár „kamzíkov“ Tyler Parks vychytal prvé čisté konto v najvyššej slovenskej súťaži. Trenčín utrpel tretiu prehru v sérii a dvanástu z uplynulých 14 zápasov.
Nitra porazila Spišskú Novú Ves 4:2
Hokejisti Nitry sú po 18. kole Tipsport ligy opäť na čele tabuľky. Dostali sa tam po piatkovom domácom víťazstve nad Spišskou Novou Vsou 4:2 a so 41 bodmi majú trojbodový náskok pred Slovanom. Bratislavčania však odohrali o jeden zápas menej.
VÝCHODNIARSKA DRÁMA AŽ DO KONCA: Prešov porazil Michalovce 4:3
Hokejisti HC Prešov zvíťazili v piatkovom dueli 18. kola Tipsport ligy nad HK Dukla Michalovce 4:3, hoci ešte v 49. minúte prehrávali 0:3. Dvoma gólmi sa na obrate podieľal Alexander Avcin, Hunter Fejes zaznamenal gól a asistenciu, víťazný zásah domácich strelil v 56. minúte Adam Rockwood. Hostia neudržali nádejný náskok, nestačili im ani dva góly Jacoba Virtanena.
Prešov vydrel druhé víťazstvo za sebou, z poslednej 12. priečky stráca na jedenásty Poprad naďalej dva body a na desiate Michalovce už len tri. Hostia utrpeli druhú prehru za sebou a celkovo dvanástu v sezóne.
Popradčania položili základ triumfu v druhej tretine, ktorú vyhrali 2:0 gólmi Aurela Nauša a Andrewa Calofa. V závere pridali poistky Peter Bjalončík a svojím druhým presným zásahom v zápase Nauš. Brankár „kamzíkov“ Tyler Parks vychytal prvé čisté konto v najvyššej slovenskej súťaži. Trenčín utrpel tretiu prehru v sérii a dvanástu z uplynulých 14 zápasov.
Tipsport liga - 18. kolo:
HK Poprad - HK Dukla Trenčín 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Góly: 23. Nauš (Urbánek), 35. Calof (Lefebvre), 57. Bjalončík, 59. Nauš (Cracknell, Urbánek). Rozhodcovia: Jobbágy, Crman – Tomáš, Orolin, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 1634 divákov.
HK Poprad: Parks – Sproul, Lefebvre, Bodák, Malina, Fereta, Nemčík – Calof, Cracknell, Bjalončík – Török, Suchý, Výhonský – Šotek, Urbánek, Nauš – Stanček, Kundrik, Majdan
HK Dukla Trenčín: Hrenák – Goljer, Mikuš, Drgoň, Laurenčík, Hatala, Starosta, Hrenák, Maruna – Baptiste, Varone, Bellerive – Descheneau, Vitolinš, Ahl – Krajčovič, Krajč, Lapšanský – Dudáš, Šiška, Hudec
HK Poprad - HK Dukla Trenčín 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Góly: 23. Nauš (Urbánek), 35. Calof (Lefebvre), 57. Bjalončík, 59. Nauš (Cracknell, Urbánek). Rozhodcovia: Jobbágy, Crman – Tomáš, Orolin, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 1634 divákov.
HK Poprad: Parks – Sproul, Lefebvre, Bodák, Malina, Fereta, Nemčík – Calof, Cracknell, Bjalončík – Török, Suchý, Výhonský – Šotek, Urbánek, Nauš – Stanček, Kundrik, Majdan
HK Dukla Trenčín: Hrenák – Goljer, Mikuš, Drgoň, Laurenčík, Hatala, Starosta, Hrenák, Maruna – Baptiste, Varone, Bellerive – Descheneau, Vitolinš, Ahl – Krajčovič, Krajč, Lapšanský – Dudáš, Šiška, Hudec
Nitra porazila Spišskú Novú Ves 4:2
Hokejisti Nitry sú po 18. kole Tipsport ligy opäť na čele tabuľky. Dostali sa tam po piatkovom domácom víťazstve nad Spišskou Novou Vsou 4:2 a so 41 bodmi majú trojbodový náskok pred Slovanom. Bratislavčania však odohrali o jeden zápas menej.
18. kolo Tipsport ligy:
HK Nitra - HK Spišská Nová Ves 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Góly: 27. Jackson (Nemec, Chrenko), 30. Paulovič, 52. Krištof (Paulovič, Osburn), 59. Lacka (Čederle, Okoličány) – 15. Laferriere, 39. Archambault (Viedenský). Rozhodcovia: Rozhodca: Lesay, Výleta – Gegáň, Tichý, vylúčení: 8:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 2848 divákov
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitáloš, Kalman, Csányi – Passolt, Krištof, Paulovič – Nemec, Chrenko, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Bajtek, Bubela, Kováč
Spišská Nová Ves: Godla – Zajac, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Tychonick, Groch, Barcík – Rapáč, Giroux, Laferriere – Archambault, Viedenský, Turanský – Drábek, Bortňák, Džugan – Števuliak, Vartovník, Stas
HK Nitra - HK Spišská Nová Ves 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Góly: 27. Jackson (Nemec, Chrenko), 30. Paulovič, 52. Krištof (Paulovič, Osburn), 59. Lacka (Čederle, Okoličány) – 15. Laferriere, 39. Archambault (Viedenský). Rozhodcovia: Rozhodca: Lesay, Výleta – Gegáň, Tichý, vylúčení: 8:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 2848 divákov
Nitra: Patrikainen – Mezei, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitáloš, Kalman, Csányi – Passolt, Krištof, Paulovič – Nemec, Chrenko, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Bajtek, Bubela, Kováč
Spišská Nová Ves: Godla – Zajac, Romaňák, Ališauskas, Žiak, Tychonick, Groch, Barcík – Rapáč, Giroux, Laferriere – Archambault, Viedenský, Turanský – Drábek, Bortňák, Džugan – Števuliak, Vartovník, Stas
VÝCHODNIARSKA DRÁMA AŽ DO KONCA: Prešov porazil Michalovce 4:3
Hokejisti HC Prešov zvíťazili v piatkovom dueli 18. kola Tipsport ligy nad HK Dukla Michalovce 4:3, hoci ešte v 49. minúte prehrávali 0:3. Dvoma gólmi sa na obrate podieľal Alexander Avcin, Hunter Fejes zaznamenal gól a asistenciu, víťazný zásah domácich strelil v 56. minúte Adam Rockwood. Hostia neudržali nádejný náskok, nestačili im ani dva góly Jacoba Virtanena.
Prešov vydrel druhé víťazstvo za sebou, z poslednej 12. priečky stráca na jedenásty Poprad naďalej dva body a na desiate Michalovce už len tri. Hostia utrpeli druhú prehru za sebou a celkovo dvanástu v sezóne.
Tipsport liga - 18. kolo:
HC Prešov - HK Dukla Michalovce 4:3 (0:2, 0:1, 4:0)
Góly: 49. Avcin (Giľák, Bačo), 52. Fejes (Ullman, Rapuzzi), 55. Avcin, 56. Rockwood (Fejes) - 11. Virtanen (Michnáč), 14. Virtanen (Marcinko), 34. Fominych (Svitana, Kubka). Rozhodcovia: Rojík, Moller – Hajnik, Pribula, vylúčení: 3:6 na 2 min., navyše Michnáč (Michalovce) 10 min osob. trest + DKZ za nešportové správanie sa, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1780 divákov.
HC Prešov: Janus – Kozák, Ullman, Nátny, MacDougall, Brejčák, Hain – Avcin, Rapuzzi, Giľák – Valigura, Rockwood, Fejes – Jokeľ, Suja, Chalupa – Blaško, Paločko, Bačo
HK Dukla Michalovce: Glosár – Welsh, Marcinko, Bindulis, Kubka, Meliško, Macejko, Rimko – Spodniak, Roy, Martel – Virtanen, Kytnár, Michnáč – Fominych, Svitana, Safaralejev – Varga, Lichanec, Bartánus
HC Prešov - HK Dukla Michalovce 4:3 (0:2, 0:1, 4:0)
Góly: 49. Avcin (Giľák, Bačo), 52. Fejes (Ullman, Rapuzzi), 55. Avcin, 56. Rockwood (Fejes) - 11. Virtanen (Michnáč), 14. Virtanen (Marcinko), 34. Fominych (Svitana, Kubka). Rozhodcovia: Rojík, Moller – Hajnik, Pribula, vylúčení: 3:6 na 2 min., navyše Michnáč (Michalovce) 10 min osob. trest + DKZ za nešportové správanie sa, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1780 divákov.
HC Prešov: Janus – Kozák, Ullman, Nátny, MacDougall, Brejčák, Hain – Avcin, Rapuzzi, Giľák – Valigura, Rockwood, Fejes – Jokeľ, Suja, Chalupa – Blaško, Paločko, Bačo
HK Dukla Michalovce: Glosár – Welsh, Marcinko, Bindulis, Kubka, Meliško, Macejko, Rimko – Spodniak, Roy, Martel – Virtanen, Kytnár, Michnáč – Fominych, Svitana, Safaralejev – Varga, Lichanec, Bartánus