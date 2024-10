Košice si poradili s Banskou Bystricou 4:1

Spišská Nová Ves porazila Duklu



Poprad si poradil s Liptovským Mikulášom 7:4

Tipos extraliga – 13. kolo:



HC MONACObet Banská Bystrica – HC Košice 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)



Góly: 9. R. Faith (Boucher, Wedman) – 11. Bartánus (Repčík, Bartoš), 24. Rogoň (Havrila), 30. Krivošík (Jääskeläinen), 57. Krivošík (Mikúš, Jääskeläinen). Rozhodovali: Klejna, Crman – Kacej, Vyšný, vylúčení: 4:7 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2013 divákov.



Banská Bystrica: Rabčan – Scarlett, Chicoine, Michalčin, D. Stránský, Žabka, Česánek, L. Kozák – Šoltés (do 8. min.), Boucher, Voyer – Adams, Wedman, R. Faith – Valigura, Petriska, Tomka - Jedlíček, Čunderlík, Matoušek



Košice: Riečický – Parlett, Teves, Ferenc, Gildon, A. Bartoš, Deyl – Jääskeläinen, Pollock, Š. Petráš – T. Mikúš, Krivošík, Martel – Bartánus, Michal Chovan, Repčík – Šimun, Havrila, Rogoň



HK Dukla Trenčín – HK Spišská Nová Ves 2:4 (0:0, 2:0, 0:4)



Góly: 24. Josling (Stapley), 32. Josling (Stapley, Cardwell) – 45. Žiak (Drábek), 53. Andrusiak (Hannoun, Žiak), 59. Harper (Drábek), 60. Ford (Rapáč, Harper). Rozhodcovia: Baluška, Žák – Junek, Orolin, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 1583 divákov.



Trenčín: Grigals – Cardwell, Starosta, Hatala, Schmiemann, Bokroš, Laurenčík, Hlaváč, Macejko – Green, Stapley, Leskinen – Josling, Krajč, Krajčovič – Hudec, Bortňák, Sojčík – Tomík, Vaňo, Maruna



Spišská Nová Ves: Valluš – Ališauskas, Groch, Valach, Žiak, Barcík, Romaňák – Rapáč, Ford, Majdan – Harper, Hannoun, Kestner – Števuliak, Myklucha, Andrusiak – Vandas, Drábek, Džugan – Danielčák





HK Poprad – HK 32 Liptovský Mikuláš 7:4 (3:0, 2:3, 2:1)



Góly: 2. Šiška (Giľák, Nauš), 8. Török (Kundrik, Romančík), 9. Cracknell (Nauš), 34. Calof (Bourque, Cracknell), 37. Centazzo (Kotvan, Murphy), 58. Calof (Murphy, Bourque), 59. Török (Murphy, Kotvan) – 22. Gerlach (Quince, Ullman), 23. Quince (Hraško, Ranford), 39. Lalík (Chmielewski, Foote), 55. Ranford (Ullman, Réway) . Rozhodcovia: Krajčík, Štefik – Stanzel, Pribula, vylúčení: 6:6 na 2 min, navyše: Chmielewski (L. Mikuláš) za pästný súboj/hrubosť 20 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, 1360 divákov.



Poprad: Vay – Brejčák, Kotvan, Romančík, Bourque, Turan, Fereta, Sluka – Calof, Cracknell, Centazzo – Murphy, Suchý, Šotek – Giľák, Šiška, Nauš – Paločko, Török, Kundrik



Liptovský Mikuláš: Fitzpatrick (9. Surák) – Foote, Lalík, Ullman, Hraško, Jendroľ, Mezovský, Štrbáň – Gerlach, Quince, Ranford – Tkáč, Uhrík, Chmielewski – Žitný, Sukeľ, Réway – Vojtech, Vankúš, Šandor – Nespala

Banská Bystrica 22. októbra (TASR) - Hokejisti HC MONACObet Banská Bystrica podľahli v 13. kole Tipos extraligy na svojom ľade HC Košice 1:4 a v oklieštenej zostave si pripísali druhú prehru za sebou. Naopakbodovali v treťom dueli v rade a dostali sa na druhú priečku v tabuľke.V prvej tretine Parlet pri faule spôsobil otras mozgu Šoltésovi a z následnej dvojminútovej presilovky otvoril skóre Faith. Lenže hostia o dve minúty vyrovnali Bartánusom z kruhu pomedzi betóny Rabčana a v strednom dejstve otočili stav, keď sa na dvakrát presadil Rogoň a v presilovke uspel z dorážky Krivošík. Ten istý hráč pridal v presilovke na konci zápasu aj ďalší gól a rozhodol o troch bodoch pre Košice.Hokejisti HK Spišská Nová Ves potvrdili rolu favorita a zvíťazili v 13. kole Tipos extraligy na ľade Trenčína 4:2. Hostia prehrávali v stretnutí 0:2, no v tretej tretine štyrmi gólmi otočili priebeh a upevnili si pozíciu lídra tabuľky. Spišiaci majú pred Košicami štvorbodový náskok, Trenčín je na 10. priečke.Domáci v druhej tretine využili obe presilové hry zásluhou Joslinga. V 45. minúte však Žiak znížil a o sedem minút neskôr vyrovnal v početnej výhode najlepší strelec a najproduktívnejší hráč súťaže Andrusiak. Obrat dokonal 99 sekúnd pred koncom tretej časti Harper, výsledok ešte v závere upravil Ford.Poprad 22. októbra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v utorkovom zápase 13. kola Tipos extraligy nad HK 32 Liptovský Mikuláš 7:4.triumfovali v treťom stretnutí za sebou a posunuli sa v tabuľke na 5. miesto. Liptáci nenadviazali na úspechy s Trenčínom a Žilinou a patrí im 11. priečka.Domáci sa dostali do vedenia už po 103 sekundách, keď sa presadil Šiška. V 7. minúte zvýšil Török a krátko na toupravili už na 3:0. Cracknell skóroval po individuálnom úniku v oslabení a vyhnal Fitzpatricka na striedačku, nahradil ho Surák. V úvode druhej hostia počas 53 sekúnd znížili zásluhou Gerlacha a Quincea. Poprad odpovedal po zakončeniach Calofa a Centazza, no v 39. minúte Lalík prekvapil Vaya a upravil na 3:5. Ranford v presilovke dostal hostí späť do hry, ale Calof a Törok svojimi druhými gólmi v stretnutí poistili triumf.Vedenie HK Poprad pred duelom dekorovalo prvých popradských víťazov Slovenskej národnej hokejovej ligy, tím LVS Poprad zo sezóny 1969/70.