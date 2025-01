Michalovce nestačili na Žilinu, prehrali v predĺžení

Tipos extraliga, dohrávka 38. kola:



HK Dukla Ingema Michalovce - DOXXbet Vlci Žilina 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)



Góly: 8. Michnáč (Krastenbergs, Rockwood), 30. Valach (Solenský, Fominych) - 34. Walega (Fejes, Belluš), 49. Baláž (Belluš), 62. Tourigny (Avcin). Rozhodcovia: Krajčík, Kocúr - Bogdaň, Ordzovenský, vylúčení: 1:4 na 2 min., navyše Kabáč (Michalovce) a Miller (Žilina) obaja 5 min + DKZ za pästný súboj, presilovky a oslabenia: 0:0, 1744 divákov.



Michalovce: Junca - Jasečko, Slováček, Meliško, Kulda, Gabriel, Brejčák - Michnáč, Rockwood, Krastenbergs - Svitana, Nardi, Chmielewski - Fominych, Solenský, Valach - Kabáč, Buc, Fedor - Kurila



Žilina: LaCouvee - Rajnoha, Tourigny, Miller, Gachulinec, Holenda, Belluš - Mucha, Walega, Fejes - Kolenič, Jones, Koyš - Avcin, Baláž, Dej - Varga, Galamboš, Juščák

Tipos extraliga, dohrávka 28. kola:



HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)



Góly: 5. Cracknell (Calof, Cardwell), 9. Nauš (Urbánek), 47. Urbánek (Török), 52. Cracknell (Bjalončík, Turan) - 11. Egle (Réway, Foote). Rozhodcovia: Novák, Rojík - Tvrdoň, Pribula, vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1295 divákov.



Poprad: Vay - Turan, Bourque, Malina, Kotvan, Cardwell, Fereta, Sluka - Calof, Cracknell, Bjalončík - Pulkkinen, Suchý, Broadhurst - Török, Urbánek, Nauš - Giľák, Mlynarovič, Šotek - Božoň



Liptovský Mikuláš: Surák - Jendroľ, Foote, Mezovský, Kirichenko, Fekiač, Ullman, Hraško - Tkáč, Quince, Ranford - Réway, Egle, Gerlach - Sukeľ, Uhrík, Barcík - Haluška, Lalík, Vankúš - Sejna







Michalovce 22. januára (TASR) - Hokejisti Žiliny zvíťazili v na ľade Michaloviec 3:2 po predĺžení v stredajšej dohrávke 38. kola Tipos extraligy. Bolo to pre nich deviate víťazstvo z uplynulých desiatich zápasov, pričom vo všetkých z nich bodovali. V tabuľke sa posunuli už na 4. miesto o skóre pred Nitru. Michalovce figurujú na 7. mieste.O triumfe nováčika súťaže rozhodol produktívny obranca Miguel Tourigny, pre ktorého to bol 8. gól v sezóne. Domáci viedli v polovici riadneho hracieho času 2:0, no hostia dokázali vyrovnať a napokon aj triumfovať. V predĺženiach, resp. samostatných nájazdoch majú pozitívnu bilanciu 7-2.Hokejisti HK Poprad zvíťazili nad HK 32 Liptovský Mikuláš 4:1 v stredajšej dohrávke 28. kola Tipos extraligy. Bolo to pre nich prvé víťazstvo po piatich prehrách. Dvoma presnými zásahmi sa na ňom podieľal kapitán Adam Cracknell, ktorý je s 24 gólmi druhý najlepší strelec ligy. Liptáci prehrali štvrtý zápas z uplynulých piatich."Kamzíci" majú v tabuľke 54 bodov a patrí im priebežná 9. priečka. O dve nižšie figuruje Liptovský Mikuláš, ktorý má 45 bodov.