< sekcia Šport
Poprad si poradil so Slovanom, Košice vyhrali v Banskej Bystrici
Hostia zároveň prvýkrát v sezóne prehrali dva zápasy za sebou a premiérovo nebodovali na ľade súpera.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Poprad 18. novembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v utorňajšom stretnutí 20. kola Tipsport ligy nad HC Slovan Bratislava 4:0. Pridali tak tretí triumf za sebou, pričom v troch dueloch po reprezentačnej prestávke ani raz neinkasovali. Prvé čisté konto v sezóne si pripísal brankár Filip Belányi. „Belasí“ naopak prvýkrát v sezóne vyšli gólovo naprázdno a po reprezentačnej pauze ešte nebodovali, keď po sérii 16 zápasov s bodovým ziskom prehrali druhý zápas za sebou.
Hostia zároveň prvýkrát v sezóne prehrali dva zápasy za sebou a premiérovo nebodovali na ľade súpera. V prvej tretine diváci góly nevideli, najväčšiu šancu mal Calof, ale vychytal ho Kiviaho. Fínsky brankár hostí inkasoval v prostrednej časti dvakrát. Suchý zľava nahodil na bránu puk, ktorý O'Connor usmernil do vlastnej brány. „Kamzíci“ zdvojnásobili svoje vedenie v poslednej sekunde druhej tretiny, keď Török prekvapil Kiviaha strelou z uhla. Domácim vyšiel aj úvod tretieho dejstva, hneď v jeho prvej minúte sa presadil spomedzi kruhov Sproul. Slovanisti stavili vyše päť minút pred koncom na hru bez brankára, ale do prázdnej brány upravil na 4:0 Urbánek. Záver stretnutia ešte okorenila bitka medzi Cracknellom a Petriskom.
Hokejisti Banskej Bystrice v 20. kole Tipsport ligy prehrali priamy súboj o štvrtú priečku na svojom ľade s Košicami 1:2. Aj tentoraz im citeľne chýbal najlepší kanonier Carter Turnbull a pre zranenie absentoval i robustný Michal Kabáč. Tím z východu republiky bodoval v treťom dueli za sebou a prvýkrát v sezóne zdolal Bystričanov.
Domáci iba v úvode duelu nevyužili šance Kukučom a Šoltésom. Potom mali viac z hry hostia. Do vedenia išli v 15. minúte Petrášom, ktorý bekhendom dorazil vyrazený puk a v strednom dejstve sa opäť presadil Šimon Petráš, tentoraz v presilovke z kruhu. V tretej tretine iba znížili Bystričania v závere v presilovke v hre bez brankára, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.
Hokejisti Nitry dosiahli vysoké víťazstvo 8:2 v utorkovom stretnutí 20. kola Tipsport ligy na ľade HKM Zvolen. „Corgoni“ si vďaka tomu upevnili pozíciu lídra a na čele tabuľky zvýšili svoj náskok pred druhou Žilinou na rozdiel štyroch bodov. Zvolenčanom patrí priebežná 7. priečka.
Nitrania sa v nedeľu nedokázali strelecky presadiť proti Popradu, no vo Zvolene rozpútali ofenzívny koncert už v prvom dejstve. Po góloch Tomáša Hrnku, Josha Passolta, Mateja Pauloviča a Robbyho Jacksona prakticky rozhodli duel. V prostrednej časti sa k tomuto kvartetu pridal aj Sebastián Čederle a druhý presný zásah Jacksona už veštil debakel. Zvolen v presilových hrách v treťom dejstve skóroval dvakrát zásluhou Mateja Maceka, po góloch Dmitriho Kostenka a Dávida Okoličányho však domáci nezabránili vysokej prehre. Štyrmi bodmi za asistencie sa v drese „corgoňov“ blysol 18-ročný útočník Adam Nemec. Všetky góly Nitry padli v rovnovážnom stave.
Vlci Žilina zaznamenali v hokejovej Tipsport lige štvrté domáce víťazstvo za sebou. Pod Dubňom zdolali v zápase 20. kola hráčov Dukly Michalovce 5:4 po samostatných nájazdoch. Udržali si 2. miesto v tabuľke, v ktorej strácajú na vedúcu Nitru štyri body. Michalovčania klesli na predposlednú 11. priečku.
Po dvoch tretinách bol stav duelu v Žiline vyrovnaný 2:2. Zdalo sa, že zlomový moment bude úvod tretieho dejstva, keď Michalovčania odskočili zásluhou Alberta Michnáča a Matúša Spodniaka na rozdiel dvoch gólov. Vlci však stretnutie nezabalili, v 55. minúte znížili vďaka kapitánovi Rastislavovi Dejovi a vyrovnanie zariadil o tri minúty neskôr Patrik Koyš, ktorý mal okrem gólu aj dve asistencie. Rozuzlenie priniesli až nájazdy a v nich získal extra bod pred svoj tím jediný úspešný exekútor Daniel Vladimír Tkáč.
Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili nad HK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 v utorňajšom stretnutí 20. kola Tipsport ligy. Domáci tak druhýkrát za sebou bodovali naplno pod vedením dočasného realizačného tímu, v zápise figuroval ako hlavný tréner Pavol Mihálik a na striedačke Dukly stáli v uplynulých dvoch kolách aj Branko Radivojevič a Mário Bližňák. Svoj prvý extraligový gól v kariére strelil 17-ročný trenčiansky obranca Adam Goljer. Liptáci zaznamenali tretiu prehru na ľade súpera za sebou.
Totterovi zverenci v predošlom kole ukončili sériu štyroch prehier, ale na Zimnom štadióne Pavla Demitru ťahali za kratší koniec. V 9. minúte poslal domácich do vedenia svojím prvým gólom v sezóne Starosta, keď sa presadil po Vitolinšovej prihrávke spoza brány. Strelecký účet v tomto ročníku, ale aj v celej extraligovej kariére, si otvoril aj mladý zadák Goljer, keď z ľavého kruhu skóroval v presilovke o dvoch hráčov. O vyše dve minúty neskôr, v polovici duelu, už platil stav 3:0, keďže Cormier usmernil do vlastnej brány prihrávku Varoneho. Hostia ešte zdramatizovali stretnutie v 46. minúte po gólovej dorážke Sukeľa v presilovke, ale ďalšie šance už nevyužili.
Hostia zároveň prvýkrát v sezóne prehrali dva zápasy za sebou a premiérovo nebodovali na ľade súpera. V prvej tretine diváci góly nevideli, najväčšiu šancu mal Calof, ale vychytal ho Kiviaho. Fínsky brankár hostí inkasoval v prostrednej časti dvakrát. Suchý zľava nahodil na bránu puk, ktorý O'Connor usmernil do vlastnej brány. „Kamzíci“ zdvojnásobili svoje vedenie v poslednej sekunde druhej tretiny, keď Török prekvapil Kiviaha strelou z uhla. Domácim vyšiel aj úvod tretieho dejstva, hneď v jeho prvej minúte sa presadil spomedzi kruhov Sproul. Slovanisti stavili vyše päť minút pred koncom na hru bez brankára, ale do prázdnej brány upravil na 4:0 Urbánek. Záver stretnutia ešte okorenila bitka medzi Cracknellom a Petriskom.
Tipsport liga - 20. kolo:
HK Poprad - HC Slovan Bratislava 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Góly: 34. Suchý (Fereta, Sproul), 40. Török, 41. Sproul (Urbánek, Nauš), 55. Urbánek (Majdan, Török). Rozhodcovia: Štefik, Žák - D. Konc ml., Jurčiak, vylúčení: 7:7 na 2 min, navyše Cracknell a Petriska 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2241 divákov.
Poprad: Belányi - Lefebvre, Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, Fereta - Bjalončík, Cracknell, Calof - Výhonský, Suchý, Török - Nauš, Urbánek, Šotek - Majdan, Kundrik, Stanček
Slovan: Kiviaho - Bačik, O'Connor, Maier, Královič, Brincko, Acolatse, Ličko, Fabuš - Pecararo, Takáč, R. Varga - Kukumberg, Šimun, Lupták - Jendek, Solenský, Petriska - Dmowski, Peterek, Bondra
HK Poprad - HC Slovan Bratislava 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Góly: 34. Suchý (Fereta, Sproul), 40. Török, 41. Sproul (Urbánek, Nauš), 55. Urbánek (Majdan, Török). Rozhodcovia: Štefik, Žák - D. Konc ml., Jurčiak, vylúčení: 7:7 na 2 min, navyše Cracknell a Petriska 5+DKZ za bitku, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2241 divákov.
Poprad: Belányi - Lefebvre, Sproul, Malina, Bodák, Nemčík, Fereta - Bjalončík, Cracknell, Calof - Výhonský, Suchý, Török - Nauš, Urbánek, Šotek - Majdan, Kundrik, Stanček
Slovan: Kiviaho - Bačik, O'Connor, Maier, Královič, Brincko, Acolatse, Ličko, Fabuš - Pecararo, Takáč, R. Varga - Kukumberg, Šimun, Lupták - Jendek, Solenský, Petriska - Dmowski, Peterek, Bondra
Hokejisti Banskej Bystrice v 20. kole Tipsport ligy prehrali priamy súboj o štvrtú priečku na svojom ľade s Košicami 1:2. Aj tentoraz im citeľne chýbal najlepší kanonier Carter Turnbull a pre zranenie absentoval i robustný Michal Kabáč. Tím z východu republiky bodoval v treťom dueli za sebou a prvýkrát v sezóne zdolal Bystričanov.
Domáci iba v úvode duelu nevyužili šance Kukučom a Šoltésom. Potom mali viac z hry hostia. Do vedenia išli v 15. minúte Petrášom, ktorý bekhendom dorazil vyrazený puk a v strednom dejstve sa opäť presadil Šimon Petráš, tentoraz v presilovke z kruhu. V tretej tretine iba znížili Bystričania v závere v presilovke v hre bez brankára, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.
20. kolo Tipsport ligy:
HC MONACObet Banská Bystrica – HC Košice 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly: 59. Messner (Valach, Myklucha) – 15. Petráš (Rosandič, Krivošík), 33. Petráš (Mikúš, Rosandič) Rozhodcovia: J. Konc ml., Lesay – Vyšný, Hercog, vylúčení na 2. min: 2:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1969 divákov
Zostavy:
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Zeleňák, Stránský – Kukuča, Myklucha, Faith – Jasenec, Messner, Šoltés – Valach, Čunderlík, Gron – Ondrušek, Zigo, Matoušek
Košice: Lackovič – Bučko, Rosandič, A. Bartoš, Šedivý, Dachnovskyi, Ferenc, Mitro – Lunter, Havrila, Rogoň – Mikúš, Krivošík, Petráš – Plochotnik, Linet, Jellúš – Liščinský, Kohút, Kvietok
HC MONACObet Banská Bystrica – HC Košice 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly: 59. Messner (Valach, Myklucha) – 15. Petráš (Rosandič, Krivošík), 33. Petráš (Mikúš, Rosandič) Rozhodcovia: J. Konc ml., Lesay – Vyšný, Hercog, vylúčení na 2. min: 2:2, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1969 divákov
Zostavy:
Banská Bystrica: Rabčan – Lucas, Galipeau, Lee, Žabka, Michalčin, Zeleňák, Stránský – Kukuča, Myklucha, Faith – Jasenec, Messner, Šoltés – Valach, Čunderlík, Gron – Ondrušek, Zigo, Matoušek
Košice: Lackovič – Bučko, Rosandič, A. Bartoš, Šedivý, Dachnovskyi, Ferenc, Mitro – Lunter, Havrila, Rogoň – Mikúš, Krivošík, Petráš – Plochotnik, Linet, Jellúš – Liščinský, Kohút, Kvietok
Hokejisti Nitry dosiahli vysoké víťazstvo 8:2 v utorkovom stretnutí 20. kola Tipsport ligy na ľade HKM Zvolen. „Corgoni“ si vďaka tomu upevnili pozíciu lídra a na čele tabuľky zvýšili svoj náskok pred druhou Žilinou na rozdiel štyroch bodov. Zvolenčanom patrí priebežná 7. priečka.
Nitrania sa v nedeľu nedokázali strelecky presadiť proti Popradu, no vo Zvolene rozpútali ofenzívny koncert už v prvom dejstve. Po góloch Tomáša Hrnku, Josha Passolta, Mateja Pauloviča a Robbyho Jacksona prakticky rozhodli duel. V prostrednej časti sa k tomuto kvartetu pridal aj Sebastián Čederle a druhý presný zásah Jacksona už veštil debakel. Zvolen v presilových hrách v treťom dejstve skóroval dvakrát zásluhou Mateja Maceka, po góloch Dmitriho Kostenka a Dávida Okoličányho však domáci nezabránili vysokej prehre. Štyrmi bodmi za asistencie sa v drese „corgoňov“ blysol 18-ročný útočník Adam Nemec. Všetky góly Nitry padli v rovnovážnom stave.
Tipsport liga - 20. kolo:
HKM Zvolen - HK Nitra 2:8 (0:4, 0:2, 2:2)
Góly: 42. Macek (Cassels, Beňo), 53. Macek (V. Fekiač, Cassels) – 6. Hrnka (Kostenko, Bajtek), 15. Passolt (Kostenko, Nemec), 19. Paulovič (Osburn), 20. Jackson (Bubela, Nemec), 26. Čederle (Lacka, Vitaloš), 33. Jackson (Hrnka, Nemec), 50. Kostenko (Jackson, Nemec), 56. Okoličány (Hrnka). Rozhodcovia Crman, Novák - Orolin, Durmis, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1507 divákov.
Zvolen: Petrík (20. Kantor) – J. Valach, D. Brejčák, Beňo, Golian, Fairbrother, Pišoja, Kowalczyk – Marcinek, Šramaty, Macek – Jääskeläinen, Cassels, Kudrna – Stupka, V. Fekiač, Hecl – L. Lunter, T. Faith, Kukos – Matula
Nitra: Ferguson – Kalman, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Bača – Passolt, Krištof, Paulovič – Nemec, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Bajtek, Hrnka, Kováč – Molnár
HKM Zvolen - HK Nitra 2:8 (0:4, 0:2, 2:2)
Góly: 42. Macek (Cassels, Beňo), 53. Macek (V. Fekiač, Cassels) – 6. Hrnka (Kostenko, Bajtek), 15. Passolt (Kostenko, Nemec), 19. Paulovič (Osburn), 20. Jackson (Bubela, Nemec), 26. Čederle (Lacka, Vitaloš), 33. Jackson (Hrnka, Nemec), 50. Kostenko (Jackson, Nemec), 56. Okoličány (Hrnka). Rozhodcovia Crman, Novák - Orolin, Durmis, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1507 divákov.
Zvolen: Petrík (20. Kantor) – J. Valach, D. Brejčák, Beňo, Golian, Fairbrother, Pišoja, Kowalczyk – Marcinek, Šramaty, Macek – Jääskeläinen, Cassels, Kudrna – Stupka, V. Fekiač, Hecl – L. Lunter, T. Faith, Kukos – Matula
Nitra: Ferguson – Kalman, Osburn, Carmichael, Kostenko, Stacha, Vitaloš, Bača – Passolt, Krištof, Paulovič – Nemec, Bubela, Jackson – Okoličány, Čederle, Lacka – Bajtek, Hrnka, Kováč – Molnár
Vlci Žilina zaznamenali v hokejovej Tipsport lige štvrté domáce víťazstvo za sebou. Pod Dubňom zdolali v zápase 20. kola hráčov Dukly Michalovce 5:4 po samostatných nájazdoch. Udržali si 2. miesto v tabuľke, v ktorej strácajú na vedúcu Nitru štyri body. Michalovčania klesli na predposlednú 11. priečku.
Po dvoch tretinách bol stav duelu v Žiline vyrovnaný 2:2. Zdalo sa, že zlomový moment bude úvod tretieho dejstva, keď Michalovčania odskočili zásluhou Alberta Michnáča a Matúša Spodniaka na rozdiel dvoch gólov. Vlci však stretnutie nezabalili, v 55. minúte znížili vďaka kapitánovi Rastislavovi Dejovi a vyrovnanie zariadil o tri minúty neskôr Patrik Koyš, ktorý mal okrem gólu aj dve asistencie. Rozuzlenie priniesli až nájazdy a v nich získal extra bod pred svoj tím jediný úspešný exekútor Daniel Vladimír Tkáč.
Tipsport liga - 20. kolo:
Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch (1:1, 1:1, 2:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 7. Diakov (Vašaš, Koyš), 36. Vašaš (Galamboš, Koyš), 55. Dej (Baláž, Tkáč), 58. Koyš (Chicoine, Galamboš), rozhodujúci sam. nájazd: Tkáč – 14. Martel, 29. Welsh (Safaraleev, Michnáč), 41. Michnáč (Safaraleev, Lichanec), 53. Spodniak (Bindulis, Michnáč) Rozhodcovia Čahoj, Stano – Stanzel, Pribula, vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2307 divákov.
Žilina: Rychlík – Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Diakov, Holenda, Urdák – Ranford, Korczak, Dubravík – Tkáč, Baláž, Kolenič – Dej, Šmída, Juščák – Koyš, Galamboš, Vašaš
Michalovce: Durný – Welsh, Marcinko, Bindulis, Kubka, Meliško, Macejko, Rimko – Spodniak, Virtanen, Martel – Safaraleev, Lichanec, Michnáč – Fominych, Hrabčák, Svitana – Varga, Stripai, Bartánus
Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch (1:1, 1:1, 2:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 7. Diakov (Vašaš, Koyš), 36. Vašaš (Galamboš, Koyš), 55. Dej (Baláž, Tkáč), 58. Koyš (Chicoine, Galamboš), rozhodujúci sam. nájazd: Tkáč – 14. Martel, 29. Welsh (Safaraleev, Michnáč), 41. Michnáč (Safaraleev, Lichanec), 53. Spodniak (Bindulis, Michnáč) Rozhodcovia Čahoj, Stano – Stanzel, Pribula, vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2307 divákov.
Žilina: Rychlík – Pobežal, Gachulinec, Chicoine, Korenčík, Diakov, Holenda, Urdák – Ranford, Korczak, Dubravík – Tkáč, Baláž, Kolenič – Dej, Šmída, Juščák – Koyš, Galamboš, Vašaš
Michalovce: Durný – Welsh, Marcinko, Bindulis, Kubka, Meliško, Macejko, Rimko – Spodniak, Virtanen, Martel – Safaraleev, Lichanec, Michnáč – Fominych, Hrabčák, Svitana – Varga, Stripai, Bartánus
Hokejisti HK Dukla Trenčín zvíťazili nad HK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 v utorňajšom stretnutí 20. kola Tipsport ligy. Domáci tak druhýkrát za sebou bodovali naplno pod vedením dočasného realizačného tímu, v zápise figuroval ako hlavný tréner Pavol Mihálik a na striedačke Dukly stáli v uplynulých dvoch kolách aj Branko Radivojevič a Mário Bližňák. Svoj prvý extraligový gól v kariére strelil 17-ročný trenčiansky obranca Adam Goljer. Liptáci zaznamenali tretiu prehru na ľade súpera za sebou.
Totterovi zverenci v predošlom kole ukončili sériu štyroch prehier, ale na Zimnom štadióne Pavla Demitru ťahali za kratší koniec. V 9. minúte poslal domácich do vedenia svojím prvým gólom v sezóne Starosta, keď sa presadil po Vitolinšovej prihrávke spoza brány. Strelecký účet v tomto ročníku, ale aj v celej extraligovej kariére, si otvoril aj mladý zadák Goljer, keď z ľavého kruhu skóroval v presilovke o dvoch hráčov. O vyše dve minúty neskôr, v polovici duelu, už platil stav 3:0, keďže Cormier usmernil do vlastnej brány prihrávku Varoneho. Hostia ešte zdramatizovali stretnutie v 46. minúte po gólovej dorážke Sukeľa v presilovke, ale ďalšie šance už nevyužili.
Tipsport liga - 20. kolo:
HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Góly: 9. Starosta (Vitolinš, Ahl), 28. Goljer (Varone, Šiška), 30. Varone (Bellerive, Descheneau) - 46. Sukeľ (Cormier, Lalík). Rozhodcovia: Hronský, Rojík - Knižka, Staššák, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1421 divákov.
Trenčín: Junca - J. Mikuš, Goljer, Laurenčík, Hatala, Starosta, M. Hrenák, Bečár - Bellerive, Varone, T. Dudáš - Ahl, Vitolinš, Descheneau - Lapšanský, Šiška, Bezúch - D. Hudec, Krajč, Krajčovič - Jakubec
L. Mikuláš: Houser - Lalík, Robertson, Flood, F. Fekiač, Kotvan, Bíly - Záborský, Uhrík, Réway - Sukeľ, Cormier, Ferkodič - Ibragimov, Tritt, Vojtech - Nespala, Vankúš, Šandor - Sejna
HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Góly: 9. Starosta (Vitolinš, Ahl), 28. Goljer (Varone, Šiška), 30. Varone (Bellerive, Descheneau) - 46. Sukeľ (Cormier, Lalík). Rozhodcovia: Hronský, Rojík - Knižka, Staššák, vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 1421 divákov.
Trenčín: Junca - J. Mikuš, Goljer, Laurenčík, Hatala, Starosta, M. Hrenák, Bečár - Bellerive, Varone, T. Dudáš - Ahl, Vitolinš, Descheneau - Lapšanský, Šiška, Bezúch - D. Hudec, Krajč, Krajčovič - Jakubec
L. Mikuláš: Houser - Lalík, Robertson, Flood, F. Fekiač, Kotvan, Bíly - Záborský, Uhrík, Réway - Sukeľ, Cormier, Ferkodič - Ibragimov, Tritt, Vojtech - Nespala, Vankúš, Šandor - Sejna