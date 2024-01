Poprad stráca na Spišiakov už iba bod, Bjalončík: Tím má svoju tvár

Nitra 28. januára (TASR) - Hokejisti Popradu sa priblížili vedúcej Spišskej Novej Vsi už na rozdiel bodu. "Kamzíkov" nasmeroval za šiestym triumfom za sebou na ľade Nitry trojgólový americký útočník Ryan Dmowski. Dôležitou postavou popradského úspechu bol aj brankár Adam Vay, ktorý si pripísal 39 úspešných zákrokov.



Bol to práve maďarský reprezentant, ktorý v úvode podržal Popradčanov, najmä v 7. minúte, keď sa blysol semaforom pri zakončení Sebastiána Čederleho. Hostia následne dokázali hroziť z rýchlych brejkov a na puku boli chladnokrvní. Do vedenia ich poslal v 13. minúte v presilovej hre Peter Bjalončík a v ďalšom priebehu prvej časti sa presadil dvakrát Dmowski. Najskôr v 14. minúte nekompromisne zakončil prečíslenie dvoch proti jednému a o tri minúty neskôr využil chybu domáceho brankára Samiho Aittokallia, ktorý vyštartoval z bránky proti puku, no vypichol ho iba na hokejku Dmowského. "Výborný nástup do zápasu, divákov to dostalo rýchlo do varu. Rovnako rýchlo nás Poprad schladil tromi gólmi. Na jednu stranu za aktivitu musím tím pochváliť, ale chyby tam boli a prehrávať 0:3 sa proti tímu, akým je momentálne Poprad, to sa zle doťahuje," uviedol po stretnutí pre TASR domáci tréner Antonín Stavjaňa.



Nitrania sa v úvode prostrednej časti nadýchli, keď kontaktný gól strelil pohotovým spôsobom Jakub Lacka, no "kamzíkom" už o 71 sekúnd zabezpečil späť trojgólové vedenia druhým gólom v zápase Bjalončík. "Bola to škoda, že sme po kontaktom góle na 1:3 okamžite inkasovali, také veci tím zrážajú dole," povedal Stavjaňa. Po Bjalončíkovom góle ešte "corgoni" raz povstali, keď v 37. minúte využil početnú výhodu Filip Bajtek, ktorého puk trafil do tela a odrazil sa za Vayov chrbát. "Prvá tretina nám vyšla z pohľadu efektivity. Dostali sme sa do komfortného vedenia, ale upozorňovali sme hráčov, že ešte je veľa času do konca. Druhá tretina nám absolútne nevyšla, dostali sme Nitru späť do zápasu a vyskytli sa chyby a séria vylúčení, ktorá vyústila do kontaktného gólu," poznamenal asistent trénera hostí Ján Šimko.



Hostí priblížil k triumfu v 45. minúte domáci obranca František Gajdoš, ktorý videl päťminútový trest po zákroku na útočníka Patrika Svitanu. Nitrania síce presilovku ustáli, no v 56. minúte dal definitívu zápasu Dmowski, ktorý skompletizoval hetrik. Dvadsaťšesťročný Američan je s 26 gólmi najlepší kanonier súťaže. "Tretiu tretinu sme zvládli, počkali sme si na jednu situáciu, v prečíslení sme skórovali a Nitru definitívne otupili. Sme šťastní, že odchádzame s tromi bodmi," povedal Šimko. Spokojnosť s výsledkom, ale aj so svojou hrou prejavil v mixzóne Bjalončík, ktorý odohral od príchodu z Michaloviec za Poprad šesť duelov, z toho v piatich bodoval. Pod Zoborom patril medzi najvyťažovanejších hráčov svojho tímu. "Ja som šťastný, že dostávam veľký priestor od trénera. Veľmi si vážim, že môžem hrať so skvelými a skúsenými hráčmi. Celkovo však má celý tím svoju tvár a hrá sa mi dobre. Každý hráč, ktorý je tu, má svoju úlohu. Tréner ju určil všetkým, pokiaľ to budeme dodržiavať, tak nás bude náročné zdolať," dodal autor dvoch popradských gólov.