Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. október 2025Meniny má Arnold
< sekcia Šport

Poprad ukončil spoluprácu s Vayom a Wongom

.
Na snímke zľava brankár Adam Vay (Poprad), Mitchell Hoelscher (Slovan) a Jacob Cardwell (Poprad) počas zápasu 38. kola Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Poprad 14. januára 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Maďarský brankár Vay pôsobil v Poprade tretiu sezónu.

Autor TASR
Poprad 1. októbra (TASR) – Hokejový klub HK Poprad rozviazal zmluvy s dvojicou hráčov Adamom Vayom a Tylerom Wongom. „Kamzíci“ o tom informovali v stredu na svojej oficiálnej webovej stránke.

Maďarský brankár Vay pôsobil v Poprade tretiu sezónu. V aktuálnom ročníku odchytal päť stretnutí s bilanciou jedno víťazstvo a štyri prehry, priemerom 4,25 inkasovaného gólu na zápas a 89,1-percentnou úspešnosťou zásahov. Útočník Wong nastúpil v piatich dueloch, v ktorých nebodoval a pripísal si šesť mínusových bodov.

„Chcel by som poďakovať Adamovi aj Tylerovi za ich odvedené služby. Rozhodli sme sa pre zmeny, keďže nie sme spokojní s herným prejavom ani s výsledkami tímu. Aktívne pracujeme na náhradách, noví hráči by mali prísť už v priebehu tohto týždňa,“ povedal športový riaditeľ klubu Július Koval.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite

TASR spúšťa 30-dielny televízny seriál o spisovnom jazyku

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc