Poprad vyhral nad Slovanom Bratislava v 17. kole

Tipos extraliga – 17. kolo:



HK Poprad – HC Slovan Bratislava 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)



Góly: 28. Murphy (Nauš, Bourque), 39. Kotvan (Šiška, Bourque), 48. Török (Giľák, Šiška), 60. Broadhurst (Calof, Cracknell) – 25. Hoelscher (Bjalončík, Lukošik). Rozhodcovia: Žák, Štefik – Pribula, Ordzovenský, vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2980 divákov.

Poprad: Vay – Turan, Kotvan, Thomas, Bourque, Romančík, Brejčák, Ligas – Calof, Cracknell, Broadhurst – Murphy, Šiška, Nauš – Giľák, Suchý, Török – Paločko, Mlynarovič, Murin



Slovan: Andrisík – Maier, Bačik, Kubka, Golian, Královič, Sersen, Brincko – Bakoš, Hoelscher, Pánik – Pecararo, Minárik, Ortega – Takáč, Egle, Puliš – Bjalončík, Preisinger, Lukošik – Kukumberg

hlasy po zápase /zdroj: TASR/:



Todd Bjorkstrand, tréner Popradu: "Myslím si, že to bol veľmi tesný zápas. Náš tím hral celý zápas naozaj tvrdo a špeciálne tímy zohrali v stretnutí veľkú úlohu. Oni dali prvý gól, ale dôležité bolo naše vyrovnanie. Mali sme dosť veľa presiloviek a v jednej sme sa presadili. Preto rozhodli špeciálne tímy. Súper má veľmi dobrý tím, museli sme bojovať o víťazstvo a nakoniec sa nám to podarilo. Hráči odviedli dobrú prácu. Podržal nás aj brankár, ktorý predviedol niekoľko kľúčových zákrokov. Bol to náročný zápas, ako každý v tejto lige."



Peter Oremus, tréner Slovana: "Z našej strany nebol úvod zápasu vôbec zlý. Samozrejme, aj ten gól sme strelili, ale bol len jeden v zápase a to rozhodlo o výsledku. Ak strelíte len jeden, tak nejaký úspešný výsledok asi z našej strany byť nemohol. Z našej strany je každá prehra nepríjemná. Určite päť prehier je nepríjemných, ale už je to dané. V tejto chvíli bude pauza na to, aby tím zmenil svoju tvár a identitu."

Poprad 3. novembra (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava zaznamenali piatu prehru za sebou v Tipos extralige. Mužstvo Petra Oremusa neuspelo v 17. kole na ľade Popradu 1:4.naopak uspeli po troch dueloch a dostali sa v tabuľke na šieste miesto pred svojho nedeľnajšieho súpera.Slovanisti sa dostali do vedenia v úvode druhej tretiny, keď Bjalončík našiel spoza brány Hoelschera. Domáci odpovedali krátko na to, Nauš prihral Murphymu, ktorý prekonal z tesnej blízkosti Andrisíka.do prestávky otočili stav, Kotvan počas presilovej hry trafil presne od modrej čiary. V 48. minúte Török zakončením spoza brániaceho hráča upravil na 3:1. Tridsať sekúnd pred sirénou ešte Broadhurst vo svojom prvom zápase za Poprad potvrdil triumf strelou do prázdnej bránky.