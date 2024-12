Poprad zdolal Michalovce v 30. kole, Vay so 4. čistým kontom v sezóne

Tipos extraliga – 30. kolo:



HK Poprad – HK Dukla Ingema Michalovce 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Góly: 2. Török (Giľák, Thomas), 57. Giľák (Suchý), 60. Török (Nauš). Rozhodcovia: Crman, Goga – Tvrdoň, Bogdaň, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2759 divákov.



Poprad: Vay – Thomas, Bourque, Turan, Kotvan, Malina, D. Brejčák, Sluka – Pulkkinen, Cracknell, Nauš – Calof, Suchý, Broadhurst – Giľák, Török, Šotek – Murin, Mlynarovič, Kundrik – Bodnár



Michalovce: Junca – Bodák, Slováček, Drgoň, J. Brejčák, Marcinko, Kulda – Lukosevicius, Nardi, Krastenbergs – Fominych, Rönni, Valach – Svitana, Gabriel, Michnáč – Vašaš, Solenský, Kabáč – Škvarek, Hamráček

hlasy po zápase /TASR/:



Todd Bjorkstrand, tréner Popradu: "Typický zápas, keď hráte proti Michalovciami, veľmi ťažkému súperovi. Museli sme hrať naozaj tvrdo celých 60 minút. Myslím si, že prvý gól bol pre nás veľmi dôležitý. Už dlho sme nevyhrali, takže to bolo dôležité. Náš brankár chytal neuveriteľne. Veľmi dobrý výkon však predviedol aj ich brankár. Pre nás bolo dôležité, aby sme našli spôsob a vyhrali. Dosť dlho sa nám to nedarilo. To bolo dôležité. Sme veľmi radi, že sme vyhrali."



Tomáš Török, útočník Popradu a strelec dvoch gólov: "Veľmi potrebné víťazstvo. Opäť derby a vyrovnaný zápas. Musíme pochváliť brankára Vaya, je to jeho zásluhou, že sme mali šancu vyhrať. Tri body sú veľmi dôležité pre nás. Je to skvelé takto pred Vianocami vyhrať."



Marek Kolba, asistent trénera Michaloviec: "V Poprade sme videli vynikajúce extraligové stretnutie z obidvoch strán. Myslím si, že tá prvá tretina bola trochu v našej réžii, ale nedali sme góly. V druhej to pokračovalo, Poprad mal brejky, výborne chytal Julian Junca. Dostali sme prvý gól v prvej časti a vlastne tento gól rozhodol. Trápime sa v koncovke, keď sme v uplynulých štyroch zápasoch dali len štyri góly, čiže je to veľmi slabé na to, aby sme pomýšľali na víťazstvo. Chalanov však musíme pochváliť, odovzdali všetko od prvého po posledného. Výborná snaha od všetkých. Bohužiaľ, bez strelného gólu sa zápas nedá vyhrať."

Poprad 22. decembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v zápase 30. kola Tipos extraligy nad HK Dukla Ingema Michalovce 3:0.triumfovali po piatich prehrách a dotiahli sa na svojho nedeľňajšieho súpera na rozdiel dvoch bodov. Michalovce neuspeli štvrtýkrát za sebou. Maďarský brankár Adam Vay zaznamenal štvrté čisté konto v sezóne.Domáci sa ujali vedenia už v 2. minúte, keď strelu Mateja Giľáka dorazil Tomáš Török. Ďalší gól však padol až necelé tri minúty pred koncom tretej časti, Markus Suchý našiel spoza brány Giľáka, ktorý dotlačil puk za Juliana Juncu. Výsledok spečatil sekundu pred sirénou do prázdnej bránky Török.Popradský klub pred duelom vyvesil pod strechu štadióna vlajku s podobizňou Alexandra Szűcsa a zaradil ho medzi. Bývalý hokejista odohral v drese13 sezón a strelil 237 gólov počas 501 súťažných zápasov, čím sa zaradil na tretie miesto v historických štatistikách klubu.