Poprad zdolal Nitru a vo štvrťfinále vyrovnal stav série

HK Poprad - HK Nitra 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)



Góly: 14. Kundrík (Mlynarovič, Bjalončík), 26. Svitana (Drgoň, Livingston), 34. Mešár (Bjalončík, Ulrych), 57. Brejčák (Svitana, Skokan) - 5. Raskob (Rockwood), 21. Buček (Nemec, Krivošík). Rozhodovali: Müllner, Kalina - Crman, Jedlička, vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 2624 divákov.



Poprad: Tomek - Drgoň, Brejčák, Novajovský, Tam, Hudec, Ulrych, Demo - Svitana, Skokan, Mešár - Ully, Arniel, D. Bondra - Bjalončík, Mlynarovič, Kundrik - Petráš, Livingston, N. Bondra

Nitra: O´Connor - Nemec, Mezei, Raskob, Švarný, Bodák, Vitaloš, Pupák - Krivošík, Buncis, Buček - Holešinský, Rockwood, Sýkora - Varga, Hrnka, Tvrdoň - Drábek, Baláž, Bajtek - Múčka

/stav série: 2:2/

Poprad 28. marca (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili vo štvrtom stretnutí štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy nad HK Nitra 4:2 a vyrovnali stav série na 2:2. Piaty duel je na programe vo štvrtok pod Zoborom.Štvrtý zápas série odštartovali lepšie hráči hosťujúcej Nitry, ktorí v piatej minúte potrestali vylúčenie Arniela a ujali sa vedenia. Raskob si potiahol puk medzi kruhy a strelou švihom rozvlnil sieť. V 109. minúte mohli svoje vedenie zdvojnásobiť, no Tomek na dvakrát skrotil strelu Krivošíka pri ďalšej presilovke hostí. Domácim sa podarilo vyrovnať v 14. minúte, keď sa Mlynarovič s Kundríkov dostali pred brankára O´Connora a druhý menovaný ho prekonal - 1:1.Druhá tretina mala od úvodu rýchly spád a oba tímy si vytvorili množstvo šancí. Už po 11 sekundách nabil Mešár Svitanovi, no ten minul a následného protiútoku sa presadil po peknej akcii Buček, ktorému prihral pred odkrytú bránku Nemec. Nitrania mohli pridať ďalšie góly v následnej presilovke, no Tomek si poradil so šancami Bučeka, Raskoba i Tvrdoňa. V 26. minúte si zahrali v početnej výhode aj domáci a dokázali vyrovnať zásluhou Svitanu - 2:2. Poprad išiel prvýkrát do vedenia v 34. minúte, keď sa blysol individuálnou akciou mladík Mešár.Aj v treťom dejstve sa hralo v rýchlom tempe a s množstvom akcii na oboch stranách, no chýbali góly. Oba tímy si zahrali aj v početnej výhode, no ani jeden ju nedokázal využiť. V 56. minúte mohol rozhodnúť Arniel, ktorý sa šikovne zbavil Švarného, no O´Connora neprekonal. O necelú minútu neskôr sa to však podarilo po peknej akcii Brejčákovi, ktorý po prihrávke Svitanu trafil spomedzi kruhov pod hornú žŕdku - 4:2. Následne sa nechal zbytočne vylúčiť frustrovaný Buček, ktorý sekol protihráča a dostal 2+2 minúty. Následne išiel na trestnú aj Nemec, ktorý nešťastne vyhodil puk, a Nitra tak prišla o akúkoľvek šancu zvrátiť duel.