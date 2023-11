Poprad zdolal Spišskú Novú Ves, Záborský: Potrestali sme ich fauly

Poprad 29. novembra (TASR) - Hokejisti Popradu prvýkrát v novej sezóne Tipos extraligy dokázali zvíťaziť v troch zápasoch za sebou. "Kamzíci" v utorkovom 22. kole zdolali v derby Spišskú Novú Ves 5:2. Výrazný podiel na triumfe mal Tomáš Záborský, ktorý strelil gól a pridal aj tri asistencie.



Prvý presný zásah strelili domáci až v závere prvej tretiny, keď obranca Adam Drgoň namieril presne od modrej čiary. Spišiaci v prostrednej časti zlepšili svoj výkon a počas štyroch minút strelili dva góly. Juraj Valach so šťastím vyrovnal na 1:1 a vedenie zabezpečil hosťom z dorážky Róbert Džugan. "Bol to ťažký duel, je to derby. Myslím si, že sme mali dobrý vstup do stretnutia, vyhrávali sme. V druhej tretine sme celý čas tlačili, no po zlých odrazoch sme inkasovali dva smoliarske góly. V kabíne sme si však povedali, aby sme stále dodržiavali systém, hrali to, čo hráme, veď máme veľa šancí," uviedol Záborský.



Úvod tretieho dejstva priniesol zlomový okamih celého duelu. Už po siedmich sekundách dostal hosťujúci Lukáš Hamráček trest 5+DKZ za seknutie. O necelú minútu a pol bol inkasoval trest do konca duelu za napadnutie aj Lukáš Vartovník. "Kamzíci" dlhý čas v početnej výhode využili na dva presné zásahy, keď sa presadil Ryan Dmowski a druhý gól zaznamenal Drgoň. "Ak súper spraví dva päťminútové fauly, my sme si mohli búchať hlavy o stenu, ak by sme to nepotrestali. Sme radi, že sme zobrali tri body," konštatoval krídelník druhej formácie, ktorý v 52. minúte po samostatnom úniku zvýšil na 4:2. Záborský utrpel počas októbra na ľade Slovana Bratislava otras mozgu, no po novembrovej reprezentačnej prestávke sa vrátil späť do súťažného kolotoča. V piatich zápasoch získal sedem bodov (4+3). "Som rád, že mi to tam padlo, lebo v druhej tretine sme po mojej hlúpej strele dostali gól. Hlava je v poriadku a aj krk. Už dva týždne však trápi mňa a aj moju rodinu choroba. Aj viacerí chalani v kabíne majú virózu a nevieme sa z toho dostať. Dúfam, že čoskoro budem v poriadku," povedal.



Spišiaci síce na domácom ľade dominujú, keď triumfovali vo všetkých 11 doterajších dueloch a zdolali všetky mužstvá v lige. Vonku sa im však nedarí a prehrali štvrtý duel v rade. "Za určitého stavu sme išli do tretej tretiny a po pár minútach už bol stav iný a vieme prečo. Asi je jasné, že čo ten zápas rozhodlo. Môže sa stať nejaký faul, ale je neprípustné, aby sme stratili tak 150 pukov na útočnej modrej čiare. Oni mali prečíslenia a dostávali sa do nejakého tlaku. Možno by sme mali prehodnotiť, ako budeme hrať vonku, lebo nemôžeme hrať podobne ako doma. Musíme k tomu pristupovať zodpovednejšie," uviedol Valach, ktorého mrzeli rozhodnutia svojich spoluhráčov: "Je fajn, že máme nahraté nejaké body, ale toto bol presne play off hokej. Bude to o chybách a o nejakej osobnej zodpovednosti. Pár hráčov si tu skúša kľučky a myslí si, že to je exhibícia. Takto rozohratý zápas vonku s Popradom, ktorý hrá teraz dobre, je obrovská škoda."



Tréner hostí Vlastimil Wojnar bol na pozápasovej tlačovej konferencii stručný: "Viedli sme 2:1 po dvoch tretinách, ale lepší tím sme neboli, skôr rovnocenný. Dvakrát sme dostali päťminútový trest, čo som ešte nezažil. Bolo to hrubé ovplyvnenie zápasu z našej strany, ubrániť je to nemožné a tam sa ten duel zlomil."



Utorkový duel sledovalo na tribúnach 3425 divákov, čo bola najvyššia návšteva Popradu v tejto sezóne. "Áno, prišlo strašne veľa ľudí aj zo Spišskej, ako som videl. Malo to takú správnu kultúru, čo by asi mal mať hokej, že tí ľudia radi chodia na tie tribúny," povedal Valach, na ktorého nadviazal aj Záborský: "Prišli Spišiaci a aj naši popradskí fanúšikovia urobili výbornú atmosféru. Je radosť hrať pred takou kulisou a sme radi, že my sme potešili našich fanúšikov víťazstvom."



Tréner domácich Todd Bjorkstrand bol po zápase spokojný: "Hrali sme proti veľmi kvalitnému súperovi, ktorý dobre napádal v našom obrannom pásme. Strelili sme prvý gól, ale oni potom otočili skóre. Dostali sme niekoľko presiloviek, ktoré sa nám podarilo využiť. Hráči podali dobrý výkon." Popradčanom sa pod vedením nového trénera výsledkovo darí, keď z piatich duelov neuspeli len v jednom. "Priniesol trochu zmenu systému. Chceme hrať agresívne, napádať, ale hrať aj rozumne, keď nemáme čistý puk, alebo ho nemôžeme získať. Viacero vecí sa zmenilo a funguje to. On je veľký profesionál a my sa mu to snažíme odvďačovať, či na tréningu alebo v zápase a zatiaľ to funguje," dodal Záborský.



Popradčania sa posunuli v tabuľke na šieste miesto a v piatok privítajú Nitru. "Kamzíci" sa budú snažiť opäť potvrdiť výhodu domáceho prostredia, keď z 11 zápasov neuspeli len v troch. Spišiaci sú na druhej priečke a v ďalšom kole sa predstavia na ľade Nových Zámkov.