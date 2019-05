Poprad zdolol Trenčín v prvom barážovom zápase

1. zápas baráže o Fortuna ligu:



FK Poprad - AS Trenčín 2:0 (1:0)



Góly: 11. Pajer, 58. Šesták. Rozhodovali: Očenáš - Vorel, Tomčík, ŽK: Gallovič, Acosta, Zekucia - Slávik, Šulek, Zubairu, Masovič, 2310 divákov.



zostavy a striedania:



FK Poprad: Knurovský - Maslo, Luberda, Horváth, Zekucia - Kukoľ, Gallovič, Pajer, Zošák - Acosta (90. Streňo), Šesták (69. Slebodník)



AS Trenčín: Šemrinec - Slávik, Kleščík, Šulek, Skovajsa - Masovič (78. Ubbink) - Zubairu, Corryn - Petráš (46. Roguljič), Umeh (24. Bukari), Sleegers

Poprad 28. mája (TASR) - Futbalisti FK Poprad zvíťazili v utorok v prvom barážovom zápase o Fortuna ligu nad AS Trenčín 2:0. O góly druholigistu sa postarali Adam Pajer a Stanislav Šesták.Odvetný duel je na programe v sobotu 1. júna v Žiline (17.00 h).Prvý polčas priniesol vyrovnaný futbal, spokojnejší však po ňom boli domáci. Tí išli do vedenia v 10. minúte, keď sa po centri do šestnástky hostí dostal k lopte Pajer a zblízka otvoril skóre - 1:0. Popradčania mohli svoj náskok zvýšiť po polhodine hry, Luberdova hlavička po Kukoľovom centri však skončila iba na hornej žŕdke Šemrincovej bránky.Domáci pridali druhý gól v 58. minúte, keď Horváth posunul loptu Šestákovi, ktorý z hranice šestnástky prestrelil Šemrinca - 2:0. Dvojgólový náskok Popradčanov upokojil, k videniu však bolo viacero ostrejších zákrokov na oboch stranách a aj sedem žltých kariet. Hostia sa snažili o kontaktný gól najmä nakopávanými loptami, ale defenzíva domácich im veľa nedovolila. Trenčania najmä v závere zrýchlili hru, ku gólovému efektu to však neviedlo.