Poprad zdolal Zvolen, Totter: Som pyšný na tento tím

Poprad 16. októbra (TASR) - Hokejisti Popradu odčinili piatkovú vysokú prehru na ľade Slovana Bratislava (2:7) a proti Zvolenu dokázali zvíťaziť. "Kamzíci" sa v 10. kole Tipos extraligy tešili z triumfu 3:2 po nájazdovom rozstrele. Tréner domácich Aleš Totter uviedol, že je pyšný na tím, no počas najbližších dvoch dní nastanú zmeny v mužstve.



Domáci vstúpili do duelu aktívnejšie, ale skóre otvoril Zvolen. V 12. minúte Mitch Hults prihral Matejovi Kašlíkovi, ktorý prekonal brankára Adama Vaya. "Kamzíci" v prostrednej časti vyrovnali vďaka Andrejovi Kukučovi a v tretej dostal domácich do vedenia Tyler Coulter. Kanadský útočník dosiahol prvý gól v drese Popradu. Zvolenčania však v 55. minúte vyrovnali vďaka Coleovi Hultsovi.



"Dnes sme získali dva body, bonusový nám priniesol víťazstvo a radosť do kabíny a pre celú organizáciu. Je to dôležité. Nezlomili sme sa, aj keď sme prehrávali 0:1. Potom, keď sme kontrolovali ten zápas, sme dostali gól na 2:2. Mali sme dlhú presilovku 5 na 3 počas predĺženia a napriek tomu sa ten tím nezlomil. V nájazdoch to hráči zvládli veľmi šikovne a náš brankár bol lepší ako ten ich. Vrátili sme sa k hre, ktorá nás zdobila v zápasoch proti Nitre a Košiciam. Ak budeme takto pokračovať, pribudnú nám ďalšie body. Veľmi dobre sme čítali hru, dobre sme sa pohybovali, boli sme v priestoroch, kde sme mali byť a to nám dnes prinieslo dva body. Budúci týždeň nás čaká derby a domáci duel s Nitrou. Pokračujeme ďalej," konštatoval český kormidelník.



Zaujímavosťou duelu bolo, že počas 60 minút rozhodcovia nevylúčili žiadneho hráča. V predĺžení však Zvolen urobil tri fauly a dali šancu domácim rozhodnúť. Hostia však dokázali ubrániť oslabenia a vybojovali si nájazdy. V nich sa na domácej strane presadil Max Gerlach a Oleksandr Peresunko, za hostí len kapitán Peter Zuzin.



"Môžem hodnotiť len naše mužstvo. Nadviazali sme na predchádzajúce výkony, chýbala nám dnes trocha streľba. Každý zápas sme získali vonku bod alebo tri, čo ma veľmi teší. Chlapci sú veľmi odolní. Škoda niektorých vecí počas tretín, mali sme sa trocha viac tlačiť do brány. Chlapcom však nemôžem nič vyčítať, urobili kus dobrej práce za týchto desať kôl, čo si veľmi vážim," konštatoval tréner hostí Peter Oremus. Zvolenčania sa napriek prehre dostali späť na čelo tabuľky, keď majú rovnaký počet 22 bodov ako druhá Spišská Nová Ves, no majú lepšie skóre i vzájomný zápas.



Ukrajinský útočník Peresunko dostal druhú šancu v novej sezóne a rozhodol. V nižšej súťaži Tipos SHL zaznamenal za Aquacity Pikes 18 bodov (14+4), v zostave nahradil Tomáša Záborského, ktorý na ľade Slovana Bratislava utrpel otras mozgu. K víťazstvu však podľa domáceho kouča pomohli aj ďalšie dve veci: "Rozprávali sme sa s chalanmi, boli sme dnes disciplinovanejší, ukazuje to, že sme nemali žiadne vylúčenia. Chýbal nám Tomáš Záborský, ktorý je lídrom mužstva a takým mentorom. Mužstvo sa zomklo a cítil som z tých hráčov, že niektorí boli koncentrovanejší a tí, čo boli na hrane zahrali dobre. Svojím spôsobom nám to pomohlo."



Popradčania však plánujú urobiť aj ďalšie zmeny v kádri. "Máme naplanované niečo na utorok. Nechceme robiť len výmenu hráča za hráča. Vyhodnotili sme si to, pozerali sme aj analytické dáta. Dá sa to očakávať. Nechcem povedať, či to bude 1, 2 alebo 3 zmeny. Chystáme sa niečo urobiť, máme nejaké veci rozrobené, ak tomu dáme zelenú. Vždy sa všetci stretávame, je tu športový manažér, celý realizačný tím. Veľa sme počas týždňa komunikovali, majitelia majú o to záujem. Som rád, že mi svojím spôsobom veria po tej športovej stránke. Chalani tu pracujú tri mesiace pre nás. Nebude to pre nás ľahké rozhodnutie, ale chceme túto organizáciu a tento tím posúvať. Musíte niekedy urobiť aj ťažké rozhodnutia, ktoré niekoho nepotešia. Radostné správy sa hovoria lepšie. Čakajú na nás rušné dva dni, ale verím, že od utorka sa už budeme pripravovať na Spišskú Novú Ves a Nitru," povedal Totter. "Kamzíci" sa v tabuľke posunuli na 9. priečku o skóre pred Trenčín.