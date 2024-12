Poprad získal fínskeho útočníka Pulkkinena, v klube skončil Murphy

Poprad 16. decembra (TASR) - Slovenský hokejový klub HK Poprad sa dohodol na zmluve do konca sezóny s fínskym útočníkom Teemum Pulkkinenom. V drese "kamzíkov" naopak nebude pokračovať kanadský krídelník Wade Murphy. Tím Tipos extraligy o tom informoval na oficiálnej webstránke.



Tridsaťdvaročný Pulkkinen pôsobil v úvode svojej karéry v Jokerite Helsinki a prešiel si všetkými vekovými kategóriami. V roku 2010 ho draftoval Detroit v 4. kole (111. miesto) a zahral si aj v NHL. Za Red Wings, Minnesotu Wild a Arizonu Coyotes nastúpil v 83 dueloch základnej časti a zaznamenal 22 bodov (13+9).



Po návrate zo zámoria strávil šesť sezón v KHL. Tento ročník začal v nemeckom tíme Schwenninger Wild Wings, kde odohral 22 zápasov a dosiahol štyri góly a sedem asistencií. "Pracovali sme na posilnení kádra a sme radi, že sme sa s Teemum dohodli na zmluve do konca sezóny. Je to strelec a budeme od neho očakávať hlavne góly. Vítam ho v Poprade a želám mu všetko dobré,“ povedal športový riaditeľ klubu Július Koval.



V drese "kamzíkov" už nenastúpi Murphy. Kanaďan začal sezónu v Slovane Bratislava, ale v októbri sa presunul pod Tatry. Za Poprad odohral 14 stretnutí s bilanciou 4+4.