Poprad získal kanadského obrancu Betkera

Poprad 11. novembra (TASR) - Kanadský hokejista Ben Betker sa stal novou posilou HK Poprad. Dvadsaťosemročný obranca už v minulosti na Slovensku pôsobil v Detve a Zvolene. Pod Tatry prichádza z nadnárodnej súťaže ICEHL, informoval oficiálny web klubu.



"Všetko sa to začalo v utorok, keď som dostal telefonát o záujme Popradu. Mesto a štadión si veľmi dobre pamätám z minulého pôsobenia. Vo finále som zažil aj výborných popradských fanúšikov. V Kanade som vyrastal v mestečku pod horami, preto sa teším aj na túto scenériu," povedal Betker po príchode do Popradu.



Hráč, ktorý už raz vyhral slovenskú súťaž, neskrýva ambície: "Očakávam, že budeme mať výborný záver sezóny. Chcem, aby sme boli súťaživí a ukázali svoju najlepšiu tvár v tom správnom čase – v úspešnej play off," dodal.



"Betkera si pamätám ešte z prechádzajúceho pôsobenia v Detve a Zvolene. Vo finálovej sérii Zvolena s Popradom bol na ľade veľkou osobnosťou. Má výborné fyzické parametre a dostatok skúseností, preto od neho očakávam, že bude pokračovať vo výbornej hre a bude veľmi platnou posilou," uviedol hlavný tréner Peter Mikula.



Betker pôsobil do prvého príchodu na Slovensko v nižších zámorských súťažiach. V slovenskej extralige odohral 136 zápasov s bilanciou 13 gólov a 39 asistencií. Minulú sezónu strávil v rakúskom Innsbrucku. Aktuálnu začal tiež v ICEHL, ale v drese maďarského tímu Féhervár AV19.