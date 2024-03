Poprad získal Pohár Dušana Pašeka, do 1/4-finále aj Slovan a Bystrica

Na snímke šarvátka v zápase 50. kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice – HK Dukla Trenčín 8. marca 2024 v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Na snímke zľava David Stránský (Banská Bystrica) a Jakub Lacka (Nitra) počas 50. kola Tipos extraligy HC '05 Banská Bystrica – HK Nitra v Banskej Bystrici 8. marca 2024. Foto: TASR - Ján Krošlák

sumáre záverečného 50. kola TEL:



HC Slovan Bratislava - MHk 32 Liptovský Mikuláš 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)



Góly: 9. Pecararo (Sersen), 10. Pecararo (Findlay, Golian), 40. Mahbod (Holway, Findlay), 52. Mahbod (Findlay, Pecararo), 60. Poirier (Bergman, Findlay) – 1. Quince (Ullman, Thompson), 27. Sejna (A. Nauš, T. Nauš). Rozhodovali: Hronský, Orolín – Stanzel, Junek, vylúčení: 1:2, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 7426 divákov.



Slovan: Godla – Holway, Golian, Kubka, Maier, Bergman, Sersen, Beňo – Pecararo, Findlay, Poirier – Fominych, Mahbod, Takáč – Török, Preisinger, Lukošik – Žitný, Šille, Dudáš – Kukumberg



L. Mikuláš: Rychlík – Fekiač, Lalík, Ullman, Thompson, Konrád, Hraško, Zimáni – Sejna, Quince, Avtsin – Vojtech, T. Nauš, A. Nauš – Lahtinen, Sukeľ, Valigura – Nespala, Vankúš, Tkáč







HC MIKRON Nové Zámky - HKM Zvolen 4:5 (1:0, 2:3, 1:2)



Góly: 6. Roy (Kozák, Sabol), 33. Loggins (Mészáros, Prokeš), 37. Loggins (Prokeš), 41. Prokeš (Loggins) - 24. Marcinek (Mudrák, Šiška), 27. Csányi (Lukosevicius), 38. Lukosevicius (Hecl), 44. M. Hults (Kašlík, C. Hults), 52. Marcinek (Kolenič, Šiška). Rozhodovali: Goga, Štefik - Konc ml., Orolin, vylúčení: 2:2, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1417 divákov.



Zámky: Sabol - Laurenčík, Lee, Mészáros, Mamčics, Ondrušek, Kozák - Loggins, Prokeš, Johnson - Múčka, Roy, Ružek - Števuliak, Barto, Stupka - Kováč, Šišovský, Fafrák



Zvolen: Kupsky - Mudrák, C. Hults, Gachulinec, Rauhauser, Hain, Sládok, Andersson - Lukosevicius, M. Hults, Hecl - Bondra, Fortin, Zuzin - Marcinek, Šiška, Kašlík - Kolenič, Csányi







HC 19 Humenné – HK Dukla Ingema Michalovce 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)



Góly: 7. Šoltés (Vaško, Novický), 28. Foss (Šoltés) - 10. Buc (Daugavinš, Newton), 19. Varga (Paločko, Michalčin), 21. Paločko (Solenský, Cibák), 30. Daugavinš (Drgoň), 60. Acolatse (Buc). Rozhodovali: Jobbágy, Žák – Bogdaň, Jurčiak, vylúčení: 3:4 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 3089 divákov.



Humenné: Kozel - Meliško, Novický, Novota, Ťavoda, Pacalaj, Šimon, Ragan - Parshin, Krajňák, Pereskokov - Lapšanský, Foss, Kuru - Šoltés, Linet, Vaško - Borov, Thomka, Horvát



Michalovce: Škorvánek - Bindulis, Bodák, Cibák, Drgoň, Korenčík, Michalčin, Acolatse - Santos, Newton, Daugavinš - Paločko, Solenský, Varga - Fedor, Suja, Stripai - Kabáč, Buc, Vašaš







HK Poprad – HK Spišská Nová Ves 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)



Góly: 20. Calof (Betker), 54. Bjalončík (Calof, Betker), 58. Dmowski (Coulter) – 30. Nellis (Archambault, Burgess). Rozhodovali: Crman, Výleta – Gegáň, Frimmel, vylúčení: 3:4 na 2 min, navyše: Svedberg 5+DKZ za napadnutie hlavy alebo krku, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 4233 divákov.



Poprad: Vay – J. Brejčák, Betker, Brincko, Svedberg, Turan, D. Brejčák, Česánek – Záborský, Coulter, Dmowski – Calof, Bates, Bjalončík – Svitana, Jendek, Kukuča – Mlynarovič, Suchý, Šotek – Bodnár



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Merežko, Rapáč, Ališauskas, Žiak, Valach, Romaňák – Burgess, Nellis, Archambault – Džugan, Myklucha, Majdan – Hamráček, Kerbashian, Drábek – Bortňák







HC´ 05 Banská Bystrica – HK Nitra 5:3 (3:0, 0:0, 2:3)



Góly: 5. Turnbull (R. Faith, M. Wilkins), 12. Hora, 13. Langkow (R. Faith, Gašpar), 48. Vela (Kangkow, Turnbull), 53. Výhonský (Matoušek, Bíreš) – 45. Cotton (Jackson), 54. Hrnka (Gill, Jackson), 60. Cotton (Hrnka, Jackson). Rozhodovali: Baluška, P. Stano – Kacej, Durmis, vylúčení na dve min.: 6:5, Krošelj a Petriska (BB), Matej Bača (Nitra) 5+DKZ za údery, presilovky: 2:3, oslabenia: 0:0, 2711 divákov.



Banská Bystrica: Krošelj – Luža, Bačik, Nielsen, Hora, Nielsen, D. Sránsky, Ďatelinka, Žabka – Turnbull, Vela, M. Wilkins – Matoušek, Bíreš, Výhonský – Gašpar, Langkow, R. Faith – Štrauch, Petriska, Macek



Nitra: Aittokallio – Cotton, Mezei, F. Gajdoš, Kousa, Matej Bača, Stacha – Bubela, Gill, Buček – Newell, Gates, Jackson – Lacka, Čederle, Bajtek – Bačo, Hrnka, Pobežal







HC Košice - HK Dukla Trenčín 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)



Góly: 54. Beluško (Slovák, Lunter), 60. Jääskeläinen (Lalonde) - 30. Ahl (Immo, Pietroniro), 40. Immo (Petráš, M. Hudec), 45. Charbonneau (Conway, Ahl). Rozhodovali: J. Konc ml., Novák - Knižka, Pribla, vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 7129 divákov.



Košice: Janus - Breton, Lalonde, Ferenc, Zech, Šedivý, Deyl, J. Hudec - Jääskeläinen, Berger, Šimun - Lunter, Pollock, T. Mikúš - Jokeľ, Slovák, Rogoň - A. Bartoš, Ollson, Havrila - Beluško



Trenčín: LaCouvee - Pietroniro, Kupec, Kielb, Petrovický, M. Hudec, Hlaváč, Starosta - Immo, Baláž, Petráš - Charbonneau, Conway, Ahl - Giľák, Sojčík, D. Hudec - Škvarek, J. Mikúš, Krajčovič



konečná tabuľka:



1. Poprad 50 27 5 3 15 163:119 94



2. Michalovce 50 27 4 1 18 167:121 90



3. Spišská Nová Ves 50 24 6 3 17 163:138 87



4. Košice 50 24 2 5 19 147:117 81



5. Slovan Bratislava 50 21 5 4 20 157:160 77



6. Banská Bystrica 50 21 6 1 22 151:172 76



----------------------------------------------



7. Zvolen 50 19 4 11 16 165:160 76



8. Nitra 50 21 4 5 20 172:158 76



9. Trenčín 50 21 5 2 22 144:156 75



10. Liptovský Mikuláš 50 18 3 4 25 136:161 64



----------------------------------------------



11. Nové Zámky 50 16 3 4 27 133:159 58



----------------------------------------------



12. Humenné 50 13 1 5 31 121:198 46



Archambault najproduktívnejší v základnej časti, najlepší strelec je Dmowski



Na snímke vľavo Samuel Hunter Fejes (Košice), vpravo Olivier Archambault (HK Spišská Nová Ves) v zápase 29. kola hokejovej Tipos extraligy HK Spišská Nová Ves – HC Košice 26. decembra 2023 v Spišskej Novej Vsi. Foto: TASR/AP

štatistiky základnej časti Tipos extraligy 2023/2024:



kanadské bodovanie:



1. Olivier Archambault (SNV) 45 14 45 59



2. Ryan Dmowski (Poprad) 44 30 27 57



. Samuel Buček (Nitra) 44 26 31 57



4. Christopher Turnbull (B. Bystrica) 41 25 31 56



5. Kaspars Daugavinš (Michalovce) 48 11 43 54



6. Matthew Wilkins (B. Bystrica) 49 19 33 52



. Brent Gates (Nitra) 48 14 38 52



8. Liam Pecararo (Slovan) 46 17 31 48



. Igor Merežko (SNV) 49 10 38 48



10. Robert Jackson (N. Zámky) 44 26 20 46



. Sahir Gill (Nitra) 47 12 34 46





najlepší strelci:



1. Dmowski 30 gólov,

2. Buček a Jackson po 26,

4. Anthony Nellis (SNV) a Turnbull po 25,

6. Mathew Santos (Michalovce) 22,

7. Troy Loggins (NZ) 21,

8. Tomáš Záborský, Andrej Kukuča (obaja Poprad), Marland Quince (L. Mikuláš), Peter Zuzin (Zvolen) a Hunter Fejes (Slovan) po 20





+/- body:



1. Dmowski 29,

2. Merežko 27,

3. Tyler Coulter (Poprad) 26,

4. Andrew Calof (Poprad) 21,

5. Joona Jääskeläinen (Košice) 20





brankári - percentuálna úspešnosť zákrokov:



1. Dominik Riečický (Košice) 93,64



2. Stanislav Škorvánek (Michalovce) 93,08



3. Adam Vay (N. Zámky) 92,88



4. Jaroslav Janus (Košice) 92,35



5. Gašper Krošelj (Bystrica) 91,94

Bratislava 8. marca (TASR) - Až záverečné 50. kolo Tipos extraligy rozhodlo o zložení dvojíc do kvalifikácie o štvrťfinále play off. Pred ním bolo jasné, že novozámockí Býci obsadia 11. miesto a po základnej časti sa pre nich sezóna skončí, rovnako bolo rozhodnuté aj o zostupujúcom do druhej ligy. Do nej po roku spadlo Humenné, ktoré v najvyššej súťaži nahradí víťaz play off SHL. Už skôr sa po prvý raz v klubovej histórii stali víťazmi základnej časti hráči HK Poprad, ktorí v piatkovom kole zdolali Spišskú Novú Ves 3:1.Popradu stačilo na zisk trofeje Dušana Pašeka 94 bodov, druhé Michalovce získali o štyri menej. Dukla si v poslednom kole pripísala triumf v Humennom 5:2. Popradčania sa dostali na čelo tabuľky 2. februára po domácom víťazstve 4:1 nad Duklou Trenčín a odvtedy už pred seba nepustili žiadneho súpera. Tím spod Tatier pritom v polovici novembra figuroval až na 11. pozícii. Vedenie klubu však potom pristúpilo k zmene trénera, keď Aleša Tottera vystriedal na striedačke Todd Bjorkstrand. Americký kouč má výrazný podiel na tomto úspechu, pod jeho vedením odohralo mužstvo 33 duelov s bilanciou 25 víťazstiev a osem prehier, celkovo získalo 73 bodov.Vlaňajší víťaz základnej časti HC Košice obsadil 4. miesto napriek prehre v záverečnom zápase s Trenčínom 2:3. Oceliari mali istotu tejto priečky už pred zápasom a vo štvrťfinále ich čaká derby so Slovanom Bratislava.Tretia napokon skončila Spišská Nová Ves, ktorá dlho viedla extraligový pelotón, no v poslednej štvrtine sa nevyhla zaváhaniam. V play off narazí na Banskú Bystricu.Nitra bojovala na diaľku o to, kto skončí v tabuľke na 5., respektíve 6. mieste. Bratislavčania potrebovali zvíťaziť nad Liptovským Mikulášom, ktorý mal už pred zápasom istotu 10. miesta. "Belasí" to dokázali a vyhrali 5:2, základnú časť tak ukončili štyrmi výhrami po sebe a skončili na piatom mieste. Nitra sa predstavila v Banskej Bystrici a v priamom súboji o postup neuspela, keď prehrala 3:5. Z tabuľky troch 76-bodových skončili na 6. mieste "barani" na úkor Zvolenčanov, ktorí vyhrali v Nových Zámkoch 5:4. Nitra obsadila ôsme miesto. V kvalifikácii o play off tak proti sebe nastúpia Zvolen a Mikuláš a Nitru čaká Trenčín.Kvalifikácia play off, ktorá sa hrá na tri víťazné zápasy, sa začne úvodnými duelmi v pondelok 11. marca. Predkolo play off určí štvrťfinálových súperov pre prvé dva tímy tabuľky Poprad a Michalovce. Úvodné štvrťfinálové zápasy sú na programe v pondelok 18. marca.Najproduktívnejším hráčom základnej časti hokejovej Tipos extraligy sa stal Olivier Archambault zo Spišskej Novej Vsi. Tridsaťjedenročný kanadský krídelník nazbieral v 45 zápasoch dokopy 59 bodov za 14 gólov a 45 asistencií.Na druhej priečke skončil s 57 bodmi v 44 dueloch Ryan Dmowski z Popradu, ktorý strelil 30 gólov a stal sa najlepším kanonierom dlhodobej časti. Na métu 57 bodov sa dostal aj Samuel Buček z Nitry a druhý skončil aj v tabuľke strelcov s 26 gólmi.