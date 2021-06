Poprad získal skúseného brankára Tomeka

Poprad 14. júna (TASR) - Slovenský hokejový klub HK Poprad získal Tomáša Tomeka. Skúsený 32-ročný brankár podpísal zmluvu na ďalšiu sezónu.



"Teším sa na novú výzvu, v tíme mám viacero kamarátov. Verím, že budeme hrať čo najlepšie a ideálne, ak by sme šli do play-off z prvého miesta," cituje slová Tomeka internetová stránka klubu. "S Tomášom sme boli v kontakte aj v minulosti. Som rád, že prijal našu ponuku. Je to dobre stavaný a skúsený gólman. Tento rok chceme mať vyrovnanú brankársku dvojicu. Budeme od neho očakávať kvalitné výkony, akými sa prezentoval v minulosti," prezradil očakávania riaditeľ popradského klubu Ľudovít Jurinyi.



Tomek odchytal v extralige 440 zápasov, v ktorých dosiahol 33 čistých kont a 92,06 % úspešnosť zákrokov. Pôsobil v Skalici, Piešťanoch, Žiline, Zvolene a Michalovciach. Jednu sezónu strávil v zahraničí, počas ktorej odchytal 8 zápasov za Znojmo v EBEL a 23 zápasov za nemecký druholigový tím Riessersee.