Poprad získal z Liptovského Mikuláša na hosťovanie útočníka Nespalu

Poprad 17. februára (TASR) - Hokejisti HK Poprad rozšírili svoju súpisku o útočníka Jakuba Nespalu. Získali ho z Liptovského Mikuláša na hosťovanie do konca sezóny. Informoval o tom web účastníka Tipos extraligy.



Nespala je odchovanec Popradu, v juniorskom veku odohral za klub päť extraligových duelov. Na materský ľad sa vrátil aj v minulej sezóne, keď absolvoval striedavé štarty za AquaCity Pikes. "Chceli sme počas uzávierky ešte rozšíriť káder o útočníka a som rád, že sme sa dokázali s Liptovským Mikulášom dohodnúť na hosťovaní Jakuba do konca tejto sezóny. Jakub je odchovanec a príde nám pomôcť v závere sezóny. Je to tvrdo pracujúci hokejista a vítam ho v Poprade," uviedol športový riaditeľ klubu Július Koval.



Dvadsaťštyriročný Nespala počas piatich sezón v extralige nastúpil v dresoch Popradu, Prešova a Liptovského Mikuláša na 75 zápasov, v ktorých získal 10 bodov za 6 gólov a 4 asistencie.



Obrancovia Branislav Ligas a Alex Čajkovič zostanú na hosťovaní v tíme Nových Zámkov do skončenia sezóny.