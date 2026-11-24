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Poprad zvíťazil doma nad Trenčínom presvedčivo 4:0
Duel odštartovali lepšie domáci hokejisti, ktorí sa ujali vedenia v 11. minúte zásluhou Coultera. Diváci čakali na ďalší presný zásah, ktorý prišiel v 32. minúte, keď sa presadil Brincko.
Autor TASR
Poprad 24. novembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad zvíťazili v utorkovom zápase 22. kola Tipsport ligy doma nad Duklou Trenčín presvedčivo 4:0, dosiahli tretí triumf v sérii a udržali sa na čele tabuľky. Trenčania natiahli šnúru prehier už na šesť a sú na ôsmom mieste.
Duel odštartovali lepšie domáci hokejisti, ktorí sa ujali vedenia v 11. minúte zásluhou Coultera. Diváci čakali na ďalší presný zásah, ktorý prišiel v 32. minúte, keď sa presadil Brincko. Poprad udrel v závere druhej tretiny ešte raz z hokejky Cracknella v presilovke a bolo v podstate rozhodnuté. Trenčín sa nedokázal vrátiť do zápasu ani v poslednej časti, a tak výhru domácich spečatil v 48. minúte Bodák.
Duel odštartovali lepšie domáci hokejisti, ktorí sa ujali vedenia v 11. minúte zásluhou Coultera. Diváci čakali na ďalší presný zásah, ktorý prišiel v 32. minúte, keď sa presadil Brincko. Poprad udrel v závere druhej tretiny ešte raz z hokejky Cracknella v presilovke a bolo v podstate rozhodnuté. Trenčín sa nedokázal vrátiť do zápasu ani v poslednej časti, a tak výhru domácich spečatil v 48. minúte Bodák.
22. kolo Tipsport ligy:
HK Poprad - HK Dukla Trenčín 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 11. Coulter (Dvořák, Bodák), 32. Brincko, 38. Cracknell (Lefebvre, Bjalončík), 48. Bodák (Calof, Cracknell). Rozhodcovia: Lesay, Snášel - Frimmel, Gegáň, vylúčení: 2:4, presilovky: 1:0, osalebania: 0:0, 2347 divákov.
Poprad: Hudáček - Bodák, Jank, Marcinko, Lefebvre, Brincko, Mezovský, Malina - Šotek, Coulter, Dvořák - Bjalončík, Cracknell, Calof - Suchý, Urbánek, Valigura - Vandas, Kundrik, Rychlík
Trenčín: Hrenák - Merkley, Mikuš, Ferenc, Hlaváč, Hatala, Hain, Kupec - Kukuča, Krivošík, Kudrna - Lunter, Bubela, Párička - Krajč, Šiška, Krajčovič - Šandor, Kalis, Dudáš
HK Poprad - HK Dukla Trenčín 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Góly: 11. Coulter (Dvořák, Bodák), 32. Brincko, 38. Cracknell (Lefebvre, Bjalončík), 48. Bodák (Calof, Cracknell). Rozhodcovia: Lesay, Snášel - Frimmel, Gegáň, vylúčení: 2:4, presilovky: 1:0, osalebania: 0:0, 2347 divákov.
Poprad: Hudáček - Bodák, Jank, Marcinko, Lefebvre, Brincko, Mezovský, Malina - Šotek, Coulter, Dvořák - Bjalončík, Cracknell, Calof - Suchý, Urbánek, Valigura - Vandas, Kundrik, Rychlík
Trenčín: Hrenák - Merkley, Mikuš, Ferenc, Hlaváč, Hatala, Hain, Kupec - Kukuča, Krivošík, Kudrna - Lunter, Bubela, Párička - Krajč, Šiška, Krajčovič - Šandor, Kalis, Dudáš