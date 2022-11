Poprad zvíťazil nad Novými Zámkami, podľa Mikulu sa dostávajú z útlmu

Poprad 19. novembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad odčinili stredajšiu prehru po predĺžení na ľade Liptovského Mikuláša a prvýkrát od 30. októbra získali tri body. Piatkový zápas 18. kola Tipos extraligy zvládli proti lídrovi tabuľky z Nových Zámkov po výsledku 5:1 a triumfovali v piatom domácom stretnutí za sebou. Útočník "kamzíkov" Dávid Skokan odohral svoj 400. duel v najvyššej slovenskej súťaži.



Popradčania pod vedením trénera Petra Mikulu bodovali vo všetkých troch zápasoch. "Museli sme sa zlepšiť, keďže zápas v Liptovskom Mikuláši nám nevyšiel napriek tomu, že v jednom okamihu sme mali duel už vo svojich rukách. Veľmi nám pomohlo vedenie 2:0, no v druhej tretine prevzali iniciatívu Nové Zámky a brankár Peters nás podržal, čo bolo dôležité," uviedol kouč Mikula, ktorý sa po roku vrátil na striedačku "kamzíkov" a chce pomôcť tímu dostať sa späť na vyššie priečky: "V tretej časti sme predviedli hokej, ktorý charakterizuje naše mužstvo, ale sú tam ešte detaily na ktorých treba zapracovať. Dobre sme korčuľovali, napádali a pomaly sa dostávame z útlmu."



Nové Zámky naopak prehrali tri z uplynulých štyroch zápasov a strelili len päť gólov. Na striedačke hostí chýbal pre chorobu hlavný tréner Gergely Majoross, preto tím viedol asistent trénera Erik Čaládi s trénerom brankárov Stanislavom Petríkom. "Súper začal veľmi aktívne v prvej tretine a my sme naopak urobili zlé rozhodnutia s pukom. V druhej časti začalo naše mužstvo predvádzať hokej, ktorý nás zdobí, no nevyužili sme šance. Tretí gól Popradu veľmi pomohol a už sme to bohužiaľ nestihli otočiť," povedal Čaládi.



"Domáci začali dobre, dali nám dva góly a aj keď sme sa v druhej tretine rozbehli, nepremenili sme šance. Chceli sme otočiť zápas, ale nepadlo nám to. Prehrali sme 1:5 a v nedeľu hráme ďalší duel a chceme v ňom uspieť," uviedol strelec jediného gólu vedúceho tímu tabuľky, útočník Patrik Števuliak. Podľa dvadsaťšesťročného hráča tretej formácie, ktorý v sezóne 2015/2016 pôsobil v Poprade je za prehrami slabá efektivita v špeciálnych tímoch: "Myslím si, že v predošlých zápasoch sme boli viac efektívni a využívali sme presilové hry, čo sa nám dnes nepodarilo. To je podľa mňa hlavný faktor, prečo strácame body a nedarí sa nám."



Nové Zámky napriek neúspechu zostali na čele tabuľky o bod pred Slovanom Bratislava, ktorý ma však dve stretnutia k dobru. "Myslím si, že to pred sezónou nikto nečakal, ani vedenie nepredpokladalo prvé miesto. Som však rád na akej pozícii sme a urobíme všetko preto, aby sme sa tam udržali, čo najdlhšie a vytvorili si najlepšiu pozíciu pred play off," skonštatoval Števuliak.



Spokojnejší mohol byť domáci Samuel Mlynarovič, ktorý napriek tomu, že hrá prevažne v tretej a štvrtej formácii získal v 16 zápasoch už 12 bodov (5+7). "Som rád, že čísla hovoria v môj prospech. Snažím sa zodpovedne pracovať na tréningoch a body sú len odmenou. Pevne verím, že sa ku mne pridajú aj ďalší spoluhráči, no tímový úspech je pre nás prvoradý," povedal Mlynarovič, ktorý zostal počas duelu trikrát ležať na ľade po súbojoch s hosťujúcimi hráčmi: "Prvý nebol faul. Len som nevedel, že tam končí mantinel a narazil som hlavou do rohu, našťastie to dobre dopadlo. Pri druhom som vybojoval faul a presilovú hru sme premenili. Samozrejme nám opäť dobre zachytal brankár a myslím si, že to bol hlavný kľúč k úspechu." Napriek tomu, že hral siedmy tím tabuľky proti prvému, tak na ľade nebol vidieť veľký rozdiel. "Liga je každým rokom vyrovnanejšia a aj prvý môže prehrať s posledným. My však musíme tvrdo pracovať a verím, že sa dostaneme vyššie, kde všetci chceme byť," skonštatoval 32-ročný Mlynarovič.



Poprad sa v nedeľu predstaví opäť doma, keď privíta šiestu Spišskú Novú Ves. Nové Zámky budú hrať doma s Košicami, ktoré zvíťazili v 11 z uplynulých 13 zápasov.