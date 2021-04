Popradčania cítia po dlhšej pauze hlad, Michalovce ju chcú využiť

Kompletný program semifinálovej série (na štyri víťazné zápasy):



Štvrtok, 15. apríla: Michalovce - Poprad /17.30/

Piatok, 16. apríla: Michalovce - Poprad /18.00/

Pondelok, 19. apríla: Poprad - Michalovce /18.00/

Utorok, 20. apríla: Poprad - Michalovce /17.00/

Štvrtok, 22. apríla: Michalovce - Poprad /18.00/

Sobota, 24. apríla: Poprad - Michalovce /17.00/

Pondelok, 26. apríla: Michalovce - Poprad /18.00/

Michalovce/Poprad 15. apríla (TASR) - Semifinálová séria Kaufland play off Tipos extraligy medzi hokejistami Popradu a Michaloviec bude nielen súbojom druhého a tretieho tímu základnej časti, ale zároveň aj konfrontáciou dvoch najčastejších súperov prebiehajúcej sezóny. Podľa asistenta trénera michalovského tímu Juraja Faitha budú rozhodovať detaily a disciplína. Kormidelník Popradu Peter Mikula očakáva zaujímavú sériu aj vzhľadom na rozdielny čas tímov na regeneráciu po štvrťfinálových súbojoch.Mikulovi zverenci zdolali Detvu 4:0 na zápasy a štvrtkový zápas v Michalovciach bude pre nich prvý duel po deviatich dňoch. Michalovčania ukončili sériu s Trenčínom (4:2) v nedeľu. "" poznamenal Mikula pre hkpoprad.sk.Podľa útočníka Popradu Lukáša Handlovského ukážu až samotné zápasy, či bol dlhší oddych výhoda: "Popradčania by si proti Michalovciam radi vybojovali finálovú účasť, prvú od roku 2011. Vysoké ambície mali aj v sezóne 2020/2021, no vtedy play off zmarila pandémia. Tentoraz by už radi bojovali o titul. "" poznamenal Mikula.Poprad a Michalovce sú najčastejší súperi v tejto sezóne. Celkovo sa stretli už 10-krát: najskôr v prípravnom zápase, neskôr v troch pohárových a šiestich extraligových dueloch. "," povedal asistent trénera Michaloviec Tomeka Valtonena Juraj Faith.Silnou zbraňou Popradu by mal byť predovšetkým prvý útok s Marcelom Haščákom, Dávidom Skokanom a Patrikom Svitanom, všetci traja sú v prvej päťke kanadského bodovania celej súťaže. "," poznamenal Faith.Do michalovského tímu pribudlo pred sezónou 2020/2021 viacero skúsených hráčov a vedenie klubu hovorilo o túžbe postúpiť do semifinále. Tento cieľ už mužstvo splnilo, no chce ísť ďalej.povedal Faith.