Popradčania opäť prehrali, Totter: Vylúčenie ovplyvnilo zápas

Poprad 1. októbra (TASR) - Hokejistom Popradu nevyšiel ani druhý domáci zápas v tomto týždni. Po piatkovej prehre s Humenným (1:2) nestačili v nedeľnom 6. kole na Nové Zámky, ktorým podľahli 3:6. "Kamzíci" nezískali body v treťom stretnutí za sebou a klesli na 10. miesto v tabuľke. Podľa trénera Aleša Tottera sa teraz ukáže, aký silný je tím.



Hostia začali lepšie a po prvej tretine viedli 2:0 vďaka Albertovi Michnáčovi a Troyovi Logginsovi. Popradčania zlepšili hru a Samuel Mlynarovič znížil na 1:2. Nové Zámky však rozhodli o víťazstve na začiatku tretej tretiny, keď počas päťminútovej presilovej hry strelili tri góly.



"Začali sme dobre, no prvé dva góly sme darovali súperovi. V druhej tretine sme začali byť lepší, znížili sme a mali sme tam ďalšie šance. Išli sme si za vyrovnaním, ale urobili sme zbytočný faul. Neviem, či to bolo na päť minút, ale ovplyynilo to zápas. Oslabenie sme začali dobre, no nevyhodili sme dva puky a potom sme stratili koncentráciu. V závere sme tlačili, mali sme šance na zdramatizovanie zápasu, bohužiaľ sa nám to už nepodarilo," uviedol český kormidelník Totter.



"Kamzíkom" sa síce podarilo skorigovať duel po zakončeniach Oldicha Kotvanova a Andreja Kukuču. V závere mohli domáci ešte viac zdramatizovať zápas, ale Jakub Urbánek netrafil odkrytú bránku. "Chalani dnes môžu ísť domov hrdí, pretože ten zápas nezabalili. Bojovali až do konca, pomohli nám aj diváci. Teraz sa ukáže aký silný sme tím a organizácia. Nie sme šťastní, že zo šiestich zápasov, máme len dve výhry. V rovnakej situácií však boli minulý rok Košice aj Třinec a vieme ako to dopadlo. Každý v mužstve musí takto premýšľať," konštatoval domáci kouč.



Hosťujúci kouč Ľubomír Hurtaj bol po stretnutí spokojný. Podľa neho si mužstvo zaslúžilo získať tri body: "Pripravovali sme sa hlavne na začiatok zápasu. Vedeli sme, že Poprad hrá druhý zápas doma a v piatok im to nevyšlo. To bol náš hlavný cieľ. Prvú tretinu sme zvládli výborne a dostali sme sa do vedenia. Druhá už nebola taká dobrá, Poprad sa dostával do tlaku a šancí. Dostali sme gól, ale pomohla nám päťminútová presilovka počas ktorej sme dali tri góly a súperovi sme odskočili. Škoda, že sme si to v závere skomplikovali, pretože tam mali veľa šancí a tečov. Mohli sa k nám ešte priblížiť, no myslím si, že tri body máme zaslúžene." Nové Zámky zvládli aj druhý duel na ľade súpera, keď v Nitre uspeli 6:2. Potvrdili tretie miesto a na druhú Spišskú Novú Ves strácajú už len bod.