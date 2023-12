Popradčania sú na víťaznej vlne, Svitana: Sme sebavedomejší

Poprad 9. decembra (TASR) - Hokejisti Popradu potvrdili formu z uplynulých dvoch týždňov a svoju víťaznú sériu predĺžili už na šesť zápasov. V piatkovom 25. kole Tipos extraligy zdolali vo východniarskom derby Košice 4:2, sú na piatom mieste a priblížili sa čelu tabuľky. "Oceliari" zaznamenali štvrtú prehru za sebou, nevyužili zaváhanie Spišskej Novej Vsi a možnosť dostať sa na prvé miesto. Asistent trénera domácich Ján Šimko a aj kouč hostí Dan Ceman sa zhodli, že piatkový duel mal výbornú úroveň.



Hostia začali lepšie a do vedenia sa dostali v 8. minúte, keď Hunter Fejes v hre 4 na 4 prekonal brankára Adama Vaya. Obranca domácich Oldrich Kotvan však už po pätnástich sekundách druhej tretiny vyrovnal na 1:1. Košičania sa v úvode tretej časti dostali aj druhýkrát do jednogólového náskoku, počas presilovej hry sa presadil Alex Breton. To bolo však z ich strany všetko.



"Myslím si, že náš začiatok bol výborný a hrali sme aj lepšie v útočnom pásme. Bol to skvelý zápas. Poprad hrá výborný hokej, čo je vidieť aj na výsledkoch. V stretnutí bolo veľa energie, pre divákov musel byť atraktívny, no pre nás bol šialený. Duel priniesol veľa kontroverzných rozhodnutí a emócií. Padli pekné góly, obrany hrali výborne, náš brankár bol oporou. V tejto sezóne vidíme v lige, že tímy majú víťazné série a následne série prehier," zhodnotil kormidelník Košíc.



"Kamzíci" rovnako v početnej výhode vyrovnali, keď Tyler Coulter zasunul puk za brankára Dominika Riečického. Popradčania rozhodli o víťazstve 93 sekúnd pred koncom tretieho dejstva, hosťujúci Jens Olsson urobil chybu a Patrik Svitana ju potrestal. Výsledok upravil ešte Tomáš Záborský strelou do prázdnej bránky. "Zápas spĺňal prísnejšie kritériá úrovne a kvality hokeja, či z hľadiska nasadenia alebo systémových vecí. Vedeli sme, že Košice majú nejakú sériu prehier a určite stavia na energiu. S tým sme mali v úvodnej tretine problém. Na druhej strane veľmi pozitívne bolo pre nás, že aj keď nám niektoré veci nešli podľa predstáv, tak sme absolútne nepanikárili, či na ľade alebo na striedačke. Mužstvo zostalo aj naďalej sebavedomé a vedomé si svojich kvalít a sily. Opäť sa sme hrali veľmi dobre v špeciálnych formáciách. Hráči odviedli počas presiloviek a oslabení kvalitnú prácu a v takom vyrovnanom zápase to rozhodlo, že sme ten duel dotiahli do víťazného konca," uviedol Šimko.



Práve 59. minúta tretieho dejstva priniesla zlomový okamih celého duelu. Coulter našiel prihrávkou spoza brány Svitanu a jeho gól bol víťazný. Skúsený 35-ročný útočník, ktorý bol v predošlých štyroch sezónach kapitán tímu, bodoval po šiestich dueloch. "Každá séria sa musí skončiť a veril som, že ten gól čo chvíľa príde. Teší má a pred reprezentačnou prestávkou chceme vyhrať aj duel v Banskej Bystrici. Nebudeme nič meniť na svojej hre a verím, že tam získame tri body," uviedol krídelník tretej formácie a zhodnotil aj priebeh stretnutia: "Myslím si, že to bol výborný duel. Určite sa páčil divákom, pretože sa hralo hore-dole. V zápase bolo veľa špeciálnych situácii, či už presilová hra o dvoch hráčov. Hralo sa v tempe, sme šťastní, že sme to v tretej tretine zvládli a zvíťazili na domácom ľade. Samozrejme sa hrá lepšie, keď vyhrávate a prichádza aj pohoda na hokejky. Sme sebavedomejší a verím, že to bude takto pokračovať."



K záveru duelu sa vyjadril aj Ceman: "Poprad našiel spôsob, ako vyhrať tretiu tretinu a aj zápas. My sme nepredviedli dobrú defenzívu pred tretím inkasovaným gólom. Takto to však chodí. Myslím si však, že sme odohrali dobrý zápas. Bol najlepší z uplynulých duelov. Musíme len robiť každý detail správne, hrať s rovnakou energiou a bojovať. To sa nám podarilo, čo si zoberieme aj do stretnutia v nedeľu."



Popradčanom sa na domácom ľade darí, keď z trinástich zápasov prehrali len tri. Pod vedením Todda Bjorkstranda stratili len štyri body a raz nestačili na svojho súpera. "Ukazuje sa to ako správny impulz a hlavný tréner má rešpekt a v podstate každý si plní svoju rolu, akú má. Aj my v realizačnom tíme. Dôležité je, že chlapci tomu uverili a veria doteraz. Máme sebavedomie a nevytvára sa žiadna panika. Veríme vo svoje sily, no dôležité je pre nás, že potrebujeme pracovať ešte tvrdšie, aby sme natiahli víťaznú sériu čo najdlhšie," skonštatoval Šimko.



K zmene trénera sa vyjadril aj Svitana: "Výsledky hovoria za všetko. Určite je to prínos a ideme ďalej. Každý kouč má nejakú svoju taktiku, ktorou sa chce presadiť. Je naozaj disciplinovaný, snaží sa, aby hráči tvrdo trénovali a zatiaľ to prináša úspech. Všetci ho počúvame a napĺňame to, čo od nás chce." "Kamzíci" sa po nevydarenom úvode zdvihli a na vedúcu Spišskú strácajú len deväť bodov.



Košičania sú v kríze, ale podľa Mária Luntera tím odohral dobrý zápas: "Bolo to o to jednom góle a dal ho po Poprad. ´Riči´ nám pomohol, keď zneškodnil niekoľko šancí. My sme mali gólové príležitosti, ale nepremenili sme ich. Mrzí nás to, ale ideme ďalej. Každý tím si musí prejsť sériou prehier a my si tým prechádzame teraz. Musíme si to znova rozobrať a vrátiť sa v nedeľu s čistou hlavou, plniť detaily a pracovať na sto percent. Verím, že príde víťazstvo."



Poprad nastúpi v nedeľu na ľade Banskej Bystrice. Košice privítajú Nové Zámky.