Popradčania zdolali lídra, Drgoň: Víťazstvo nad Slovanom sa počíta

Poprad 5. decembra (TASR) - Hokejisti HK Poprad triumfovali prvýkrát v sezóne nad HC Slovan Bratislava. Nedeľňajší duel 23. kola Tipos extraligy zvládli "kamzíci" 3:2 po predĺžení, keď obranca Adam Drgoň rozhodol počas presilovej hry 4 na 3. Obhajca titulu sa však napriek prehre udržal na čele tabuľky o skóre pre Zvolenom, navyše ma ešte zápas k dobru.



"Začali sme dobre, boli sme aktívni a podarilo sa nám aj skórovať. Napriek vedeniu 2:0 sme to rovnako ako v Michalovciach nedokázali udržať. Sme vďační aj za víťazstvo po predĺžení, ale škoda strateného bodu. Hovorí sa, že 4 na 3 je najlepšia presilovka a súhlasím s tým. Vystrelil som, skončilo to v bránke a tešíme sa z triumfu. Víťazstvo nad Slovanom sa počíta," povedal Drgoň, ktorý sa vrátil k prostrednej časti hry: "Dlho hrám hokej a v Poprade som už tretí rok, no to, čo my robíme v domácich zápasoch počas druhých tretín, si neviem vysvetliť. Vždy ich máme najhoršie z celého stretnutia, preto musíme hrať jednoduchšie. V NHL nemajú hráči problém dať to o mantinel, prečo to nemôžeme robiť aj my. Stále si to sami komplikujeme a tým dostaneme súpera na koňa. Slovan bol v druhej tretine lepší, no jediný problém bol, že sme nevedeli dostať puky von z našej tretiny."



Slovan v uplynulých zápasoch strieda víťazstvá s prehrami, ale napriek tomu sa drží na prvom mieste. "Bol to náročný duel a vedeli sme do čoho ideme, keďže v Poprade to nikdy nie je ľahké. Oni potrebujú vyhrávať, čiže dávajú do toho všetko a bolo to také play off stretnutie. My sme prvú tretinu hrali katastrofálne, neviem či to bolo cestou, no sme profesionáli a na to sa nemôžeme vyhovárať. Bohužiaľ sme dostali gól z oslabenia aj keď dovtedy to bolo dobré. Stratili sme dva body," uviedol útočník Samuel Takáč, podľa ktoré chýbajú mužstvu dôležití hráči: "My sa trápime v koncovke. Chýbajú nám nosní hráči, no musíme sa dať dokopy a verím, že sa čoskoro všetci zranení vrátia a budeme fungovať rovnako ako na začiatku sezóny."



Zaujímavosťou stretnutia bol fakt, že dva góly Popradu riešil videorozhodca. Záborského platil, no dorážka Kanaďana Jamesa Livingstona v 59. minúte nie. "Po prvé treba chrániť brankárov v bránkovisku, ale po druhé puk mal pod kontrolou, čiže zakrytý. Útočiaci hráč má dovolené hrať len pokiaľ je viditeľný. V tomto prípade však zostal pod brankárovým betónom, ktorého silovo vtlačili spolu s pukom za bránkovú čiaru. Takýto gól podľa pravidiel ľadového hokeja nemôže byť nikdy uznaný," povedal videorozhodca Peter Ország.



Obe konzultácie vznikli na základe výzvy hosťujúceho trénera Jána Pardavého: "Našťastie sa potvrdilo, že to bol faul na brankára. Z môjho pohľadu veľmi ťažký zápas. Poprad je doma silný a v stretnutí to potvrdil. Mali sme slabšiu prvú tretinu, nemali sme pohyb a od mladších hráčov mi chýbala bojovnosť, čo sa zlepšilo od druhej tretiny. Dotiahli sme to na 2:2 a potom v tretej boli šance na oboch stranách. Mrzí ma spôsob akým sme prehrali. V záverečných piatich minútach sme ponúkli Popradu dve šance a vylúčením sme dali súperovi možnosť strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Bol to vyrovnaný a bojovný zápas. Bohužia+ odchádzame len s jedným bodom."



Popradčania napriek triumfu zostali na 7. priečke. Na šiestu Spišskú Novú Ves strácajú štyri body a pred ôsmym Trenčínom majú dvojbodový náskok. "Nie je to len fráza, ale liga sa každý rok vyrovnáva. Doba, keď boli vysoko dve mužstvá už je preč. Teraz je to reálne 8-9 tímov s najvyššími cieľmi, preto treba rešpektovať každého. Prišli k nám dobrí hokejisti, ale stále mám pocit, že niečo málo k tomu chýba, aby sme pravidelne triumfovali. Dúfam, že si to už sadne a dostaneme sa na víťaznú vlnu," skonštatoval Drgoň.



"Odohrali sme výbornú prvú tretinu, no v druhej súper svojou hrou prebral iniciatívu a v niektorých momentoch sme mali problémy. Tretia bola pre divákov veľmi atraktívna, keďže hra sa presúvala z jednej strany na druhú. Mali sme šťastie, pretože sme dostali presilovú hru a v predĺžení ju využili. Dobre rozohratý duel sme vďaka tomu dotiahli do víťazného konca aj keď len za dva body," zhodnotil tréner "kamzíkov" Peter Mikula.



Poprad čaká v piatok opäť domáci zápas proti Nitre, ktorá hrá v utorok práve proti Slovanu dohrávku 17. kola.